Staré Město vybuduje tři nová hřiště, jedno i s in-line dráhou

Staré Město – Dnes jsou to nevyužité betonové plochy a oplocené areály, do nichž má veřejnost zakázaný vstup. Na zničeném povrchu chybí branky, basketbalové koše či tenisové sítě. Trojice areálů by se však během příštích dvou let měla proměnit ve fungující sportoviště plná dětí i dospělých milujících pohyb. Radnice ve Starém Městě totiž vyslyšela stížnosti tamních obyvatel a vybuduje dvě veřejně přístupná sportoviště a jedno hřiště s umělou trávou.

Sportoviště pro obyvatele Michalské ulice ve Starém Městě. | Foto: DENÍK/Vojtěch Trubačík

„Jít si u nás zahrát prakticky jakýkoliv sport na alespoň základní úrovni, co se týká vybavení hřiště, je v současnosti takřka nemožné. V tomto smyslu kroky radnice vítám, ačkoliv bych se přimlouval za obnovu více sportovišť, než jenom dvou," postěžoval si Slováckému deníku Staroměšťan Tomáš Müller. Jej samotného konkrétně trápí stav placu v Nerudově ulici, který se však oprav zatím nedočká. Sportovat ale brzy bude moct chodit jinam. „Město navýšilo pro tyto účely rozpočet o zhruba milion sedm set tisíc korun. První z hřišť je situované u potoka Salašky u druhého stupně základní školy. Dnes je před školou směrem k potoku doskočiště a rozběhová dráha, vedle nichž se nachází antukové plochy. Právě místo nich by mělo vzniknout hřiště pro sport, konkrétně pro malou házenou, malou kopanou či košíkovou," upřesnil záměr města starosta Josef Bazala. Nový areál by měl být po svém vybudování veřejně přístupný, stejně jako sportoviště v ulici Michalská, které se má také dočkat zásadních úprav. „Nejdříve chceme vybudovat hřiště u školy, začít bychom měli už v příštím roce. Na ulici Michalskou také zpracováváme projekt, nicméně ten bude muset počkat, než se opraví ulice Svatovítská. Po tu dobu totiž betonová plocha hřiště bude sloužit jako skladovací prostor pro stavební čety," vysvětlil Josef Bazala. Nejdříve v roce 2018 by se tak mohlo začít pracovat na projektu, který by mimo jiné měl zahrnovat i unikátní dráhu pro in-line bruslaře. Mimo veřejně přístupná sportoviště však v nejbližší době hodlá město ulevit i spolkům navštěvující placené areály. Vedle fotbalového hřiště na rybníčku má totiž vyrůst umělý trávník pro malou kopanou. „Vyjed­návali jsme se sponzory a zastupiteli asi dva roky, než došlo na naši žádost a přistoupilo se k závaznému záměru vybudovat umělý povrch u fotbalového hřiště. S mnoha mančafty především u zimní přípravy využíváme jakýchkoliv prostor, který nám naskytnou místní haly či umělé povrchy, ale vzhledem k jejich vytíženosti, jsme nikdy nebyli spokojeni. Z tohoto hlediska nám umělý travnatý povrch velmi pomůže," pochvaloval si Jan Žitňanský, předseda TJ Jiskra Staré Město. Z nového povrchu, který má vyrůst namísto stávajícího multifunkčního hřiště u tamní haly už v příštím roce, podle něj nebudou těžit pouze fotbalisté. „Znám spoustu spolků, které dnes velmi složitě hledají ve Starém Městě hodinový pronájem placu, na němž si mohou jít na chvíli zahrát. Vybudování umělého trávníku tak bude velkou změnou téměř pro všechny," dodal Jan Žitňanský.

Autor: Vojtěch Trubačík