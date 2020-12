Mezi městy v kategorii nad 4 000 obyvatel s největší výtěžností sběru za rok 2019 zvítězilo Staré Město v okrese Uherské Hradiště. Každý z celkem 6 661 místních odevzdal průměrně 7,4 kg spotřebičů. Michal Jurda, externí poradce Elektrowinu pro Zlínský kraj, připomíná, že Staré Město je doslova sběratelem Elektrooskarů.

„Zdejší obyvatelé jej dokázali získat už čtyřikrát, nepřetržitě v letech 2015–2018, po loňské pauze dobyli vítězství znovu,“ vypočítává.

V kategorii obcí do 4000 obyvatel s největší výtěžností sběru na jednoho obyvatele dosáhla prvenství obec Rusava z okresu Kroměříž. Každý z jejích 552 obyvatel předal k recyklaci průměrně 9,9 kilogramu vysloužilého elektra. Není to poprvé, co Rusava ve sběru spotřebičů bodovala.

„Elektrooskara tady vyhráli už v roce 2017,“ připomíná Jan Marxt. V roce 2015 v Rusavě za příspěvek z motivačního programu Elektrowinu pořídili zabezpečení na sběrný dvůr.

O 36 % dokázali v roce 2019 zvýšit sběr starého elektra v Holešově v okrese Kroměříž.

„Byl to nejlepší výsledek mezi městy nad 10 000 obyvatel,“ konstatuje Jan Marxt ze zákaznického oddělení Elektrowinu. Znamená to nárůst z 30 tun v roce 2018 na loňských 44,4 tuny.