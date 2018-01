Staré Město plánuje vystavět koncertní sál

Zázemí pro akce na náměstí Velké Moravy, koncerty, přednášky, křesťanskou mládež, pěvecký sbor či klub důchodců.

Kostel sv. Ducha a Velkomoravské náměstí ve Starém Městě.Foto: DENÍK/Jan Karásek

To vše by měl poskytovat polyfunkční sál, který plánuje vedení Starého Města vybudovat v přízemí kostela svatého Ducha. Prozatím nevyužitý prostor by tak mohl funkčně propojit Jezuitský sklep a vyhlídkovou věž s prostranství před kostelem.

„Zatím jsme vše projednávali pouze v radě a je třeba dostat k akci povolení ještě od zastupitelstva města. Až poté by se začalo pracovat na polyfunkčním sálu, který nám doposud u náměstí chyběl,“ prozradil starosta Starého Města Josef Bazala.

Celkově by se měly náklady na výstavbu vyšplhat přes šest milionů korun. „Provozovatelem bude Sportovně-kulturní centrum, tedy město, ale například farnost zde bude mít pronajaté prostory na padesát let dopředu. Tím dojde i ke splácení vstupní investice, kterou z obecního rozpočtu poskytneme,“ přiblížil Josef Bazala.

Rozsáhlý prostor v kostele svatého Ducha tak může sloužit jak farnosti, tak široké veřejnosti. S jeho dokončením se počítá v květnu příštího roku. „Zajímavé tak budou možnosti využití sálu po křtu či svatbě jako místo, kde se dále může odehrát i hostina,“ dodal za staroměstskou farnost Miroslav Suchomel.