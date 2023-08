Nebývalému zájmu návštěvníků se těší ve staroměstském kovozoo unikátní devítimetrová socha autobota – samuraje Haiku (Drift) z filmu Transformers. Ta stojí coby kamenem dohodil od ojedinělé sedmimetrové kovové vrby, Stromu života, která nemá v Česku a snad ani v Evropě obdoby. Strom vyrostl od konce května 2019 do začátku druhé prosincové dekády 2020.

Kovozoo ve Starém Městě opanoval devítimetrový transformer Haiku Drift | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Devítimetrový kovový Transformer Haiku vyrobil pro kovozoo šrot-art umělec z východního Slovenska Jaromír Sabol, který tvoří pod názvem JSS Iron Art. Samuraj o výšce devíti metrů váží 4,8 tuny. Skulptura vznikala zpočátku tři měsíce na Slovensku, poté přímo v kovozoo,“ informovala Martina Juřenová z firmy Rec Group, která ojedinělou kovozoo provozuje.

Devět metrů výšky a váha skoro pět tun

Jedním dechem dodala, že samuraj Haiku je v pořadí už druhý autobot, kterého slovenský umělec Jaro Sabol pro kovozoo vyrobil. Prvním byl Bumblebee na jaře 2022, který si rychle získal mnohé příznivce a započal tak éru sci-fi v kovozoo.

„Spolupráce mezikovozoo a JSS Iron Art započala v létě 2020, kdy u nás slovenští kolegové vystavili několik svých kovových výtvorů. Následně nám Jaro vyrobil kovovou motorku. Jarův styl je jedinečný a naprosto jiný, než můžete vidět u výtvorů z naší "porodnice". A to je důvod, proč jsme jej požádali, aby nám vyrobil dílo do expozice,“ svěřil se Bronislav Janeček, který je primářem takzvané Porodnice kovozoo, kde díla vznikají.

Vysvětil, že návštěvníkůmkovozoo chtěli nabídnout odlišný typ exponátu, aby si ve zmíněném areálu přišel každý na své. „S týmem našich porodníků se zaměřujeme na zvířata v reálných tvarech a rozměrech či na různé druhy dekorací. Stroje, roboti či steampunk jsou zase domény JSS Iron Art. Již nyní můžeme prozradit, že parta autobotů, nebo-li transformerů, se ještě rozroste“, říká zakladatel a šéfkovozoo Bronislav Janeček.

Čtveřice kovových prasátek

Kovozoo se podle jeho slov v nejbližší době rozroste jak co do plochy, tak do témat. „Připravujeme celou řadu novinek, které ale prozradíme, až přijde ten správný čas,“ naznačil budoucnost Bronislav Janeček.

A kdo není zrovna příznivcem sci-fi, může se pokochat něčím více tradičním. „V červenci se nám v kovozoo opět rozrostla partička našich kovových zvířat. Prvního července letošního roku se nám narodila čtyři prasátka domácí, která jsou umístěna ve vagonu “dobytčáku”. Čuníci se jmény Fanoušek, Jaroušek, Bomba a Pepina nám do expozice vyrobili pánové Lukáš Dvorský a Josef Kukučka v Ostravě-Vítkovicích,“ potvrdila Martina Juřenová.

Neskrývala radost z výše zmíněného Stromu života aneb také Stromu přání, jehož hmotnost činí čtyři tuny. Na větve stromu bylo použito neskutečných 1300 metrů řetězu. Autory Stromu života jsou umělečtí kováři Vojtěch Sousedík a Jakub Vaňhara z Atelieru Sousedík, kteří skovozoo spolupracují již řadu let. Strom života je také Stromem přání. Na jeho větve mohou návštěvnícikovozoo věšet zámky coby listy stromu, a zanechávají tak svou stopu, kousek svého já, pevně přimknutého ke Stromu života.