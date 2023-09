Prasátka vyrobil Lukáš Dvorský z Ostravy, který s Kovozoo spolupracuje už několik let.

VIDEO: Jak vzniká letadlo. Nová letadla z Kunovic odletěla do Uzbekistánu

„Těší nás, že na dnešní akci Umění a řemeslo nám vyšlo krásné počasí, ale to nebylo dnes to jediné. Akce byla určena pro dobré lidi, kteří plně chápou všechno, co je kolem nás, co bylo vytvořeno rukama lidí. A v tom se právě skrývá ta prezentace umu lidí, který je vždy na začátku. Ať už je to kovářství, sváření, dřevořezba, práce s ovčí vlnou a mnoho dalšího,“ nechal se slyšet generální ředitel Rec Group, zakladatel Kovozoo a primář její Porodnice Bronislav Janeček.

Dodal, že všechno vychází z toho základu, když lidské ruce umí něco vytvořit. A to s radostí a s úsměvem.

„Návštěvníci mohli před naší kovárnou vidět, že v ní pracují šikovné ruce kovářů, z nichž jedním je kupříkladu Petr Čech, mistr odborného výcviku na Střední odborné škole v Luhačovicích. Před kovárnou vystavoval v sobotu rozpracovanou plastiku šestimetrového pohádkového draka, který spatří světlo světa v polovině příštího roku,“ svěřila plán Petra Čecha Martina Juřenová.

Šampionem výstavy za Damašskou růži se stal král medovin Antonín Přílučík

Otevřená byla v průběhu osmi sobotních hodin celá expozice Kovozoo. „Železný zvěřinec, který čítá více než 400 kousků, pirátská loď Naděje, rozhledna maják Šrotík, vyhlídkové lávky, muzeum veteránů a kovářského řemesla, expozice R200, letoun L610, nespočet exponátů hasičské, zemědělské a průmyslové techniky a mnoho jiného,“ vypočítávala Martina Juřenová.

Kdo z dospělých i dětí měl odvahu, mohl si vyzkoušet i práci se svářečkou. Porodnice Kovozoo se stala kreativní dílnou pro návštěvníky a místem pro šanci absolvovat něco jako mini-rychlokurs sváření. Počítat ale museli s tím, že se třeba i trochu ušpiní.