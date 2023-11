Venkovní kluziště ve Starém Městě je před otevřením. Následovat by mělo po týdenním zkušebním provozu, který startuje 4. prosince. Do finále dospěla stavba po úvodních nesnázích.

Kluziště ve Starém Městě | Video: Pavel Bohun

Už vloni zasáhly do rozpočtu projektu původně neplánované náklady v souvislosti se železobetonovou deskou, v důsledku čehož došlo k přerušení stavby, navýšení nákladů o zhruba čtyři miliony korun a následnému asi půlročnímu zpoždění.

Podle starosty Starého Města Martina Zábranského jde o největší investici radnice dokončenou v letošním roce. Za vybudování kluziště, včetně sociálního zázemí a bufetu, zaplatilo Staré Město 52 milionů korun.

První bruslaři by na ledovou plochu mohli vyjet už 4. prosince 2023. Slavnostní otevření kluziště za exhibice hokejových legend se uskuteční v sobotu odpoledne 9. prosince, kdy bude na kluziště vstup zdarma. Jeho provoz by pak měl trvat minimálně do konce února.

Vše ale záleží na počasí. „Pokud budou klimatické podmínky příznivé, můžeme s provozem pokračovat i v březnu, technologie bude připravena a o kvalitu ledové plochy se bude kromě proškoleného personálu starat také rolba. Jedná se ale o venkovní prostor, který není krytý, počasí tak bude hrát rozhodující roli v tom, jak dlouho provoz bude funkční,“ řekl Martin Zábranský.

Celý areál venkovního kluziště je vybaven kromě šaten na převlečení také toaletami, sprchami a bufetem s občerstvením, jenž bude otevřen i během zimních měsíců.

Otevřeno má být od rána až do večerních hodin, přičemž dopoledne bude vyhrazeno zejména pro školy, které mohou ledovou plochu využívat při hodinách tělocviku. Odpolední provoz bude sloužit veřejnosti a o pozdním odpoledni a večer bude určen k pronájmům pro skupiny.

„Dobře víme, jak mizerné jsou sněhové podmínky v našem kraji. Výstavbu venkovního kluziště vnímám především jako investici k rozšíření nabídky zimních sportů ve městě a regionu,“ upřesnil starosta.

Letní provoz plochy venkovního kluziště počítá podle Martina Zábranského s fungováním bufetu, tenisových kurtů a dětského hřiště. „Plocha kluziště by měla být rozdělena na zóny, ve kterých bude probíhat in line bruslení, florbal nebo badminton, ale nebráníme se ani dalším nápadům. Část kluziště se může nárazově využít ke kulturním akcím,“ naznačil starosta.

Stavba byla zahájena 19. září 2022 a ukončena 30. června 2023. „Investici jsme plně pokryli z vlastních zdrojů, termínovaných vkladů a spořících účtů a čerpali jsme také na ni úvěr ve výši 20 milionů korun,“ dodal staroměstský starosta. Vzhledem k tomu, že tento projekt podle jeho slov nespadal do finanční podpory Národní sportovní agentury, radnice na něj od státu neobdržela žádnou dotaci.

Kluziště ve Starém Městě

Ledová plocha má rozměry 39m x 20m

Jedná se o menší kluziště určené spíše pro hobby hokej a veřejné bruslení. Bloky pro užívání jsou nastaveny na 1,5 hodiny bruslení a 0,5 hodiny úpravy ledu rolbou

Veřejné bruslení bude ve všední dny a o víkendech od 14.30 do 16 hodin a od 16.30 do 18 hodin (v sobotu a neděli navíc od 10.30 di 12 hodin) rezervace není nutná!

Ceník