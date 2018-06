Staré Město do prázdnin zvětší parkování u nádraží o 40 míst

Zoufalý nedostatek parkovacích stání u vlakového nádraží ve Starém Městě se rozhodla tamní radnice řešit všemi dostupnými způsoby. Ačkoliv plány na vybudování parkovacího domu či velkokapacitního parkoviště stále zůstávají ve hře, vlakové nádraží má od července dočasně získat čtyřicet nových míst, které budou sloužit jako odstavná plocha pro vozidla cestujících.

Parkování, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Nový zpevněný areál by měl vzniknout v ulici Nádražní v lokalitě, kterou nyní přehrazuje plechový plot.

„Nevím, zdali to bude stačit, nicméně je to určitě krok správným směrem. Dnes má řidič šanci u nádraží zaparkovat pouze před devátou raní nebo po deváté večerní. Další odstavné plochy by tomu jistě pomohly,“ uvažoval cestující Milan Heger.

Podle něj by nebylo ani od věci, kdyby nové místa byla částečně zpoplatněna.

„Dokáži si představit například dvacet korun za stání po celý den tak, jak je tomu s odstavnými parkovišti v Uherském Hradiště,“ rozvíjel dál své myšlenky Milan Heger.

K vybudování a otevření zpevněných ploch by mělo dojít už na začátku letošních prázdnin. Plány s parkovacím domem či velkokapacitním parkovištěm však nejsou podle starosty Starého Města Josefa Bazaly odsunuty stranou.

„Je to běh na dlouhou trať, proto jsme se rozhodli začít vyjednávat s Českými drahami alespoň o dočasném uvolnění prostoru v ulici Nádražní, kde vzniknou odstavné plochy,“ popsal současnou situaci.

Jak dále sdělil, vozidla budou parkovat na nově vzniklých místech zcela zdarma.

„Pozemek jsme získali do pronájmu za zanedbatelnou částku. Protože je navíc už dnes pokryt betonovými panely, nebudeme do něj ani příliš zasahovat,“ dovysvětlil Josef Bazala.

Řidiči nové místa pro své vozidla naleznou v ulici Nádražní, kde doposud bylo parkování zakázáno. Sousedící ocelový plot tak odkryje část areálu, který dříve sloužil jako skladovací prostor Správy dopravní a železniční cesty.

„Na našich pozemcích poskytujeme službu ČD Parking až patnácti automobilům, ale vzhledem k zájmu víme, že kapacita je nedostatečná. I proto se snažíme vyjít vstříc jakýmkoliv snahám města o rozšíření parkoviště o další místa,“ dodala za České dráhy mluvčí Monika Bezuchová.