Na vitrážích jsou zobrazeny výjevy z Nového zákona, vztahující se k Duchu Svatému, k němuž je kostel zasvěcený. Autorem myšlenky těchto zobrazení je akademický malíř Jan Jemelka z Olomouce. Kostel podle jeho slov provozuje farnost a dodělává na něm další věci v interiéru.

Ukrajinští školáci v Bílovicích: Maminka je trochu smutná, ale je ráda

Chrám Svatého Ducha ve Starém Městě začali budovat zhruba před 20 lety, posléze kolem něj vyrostlo reprezentativní náměstí Velké Moravy.

„Doposud bylo do stavby kostela investováno kolem 100 milionů korun, z čehož 70 - 75 procent věnovali farníci ve sbírkách, sponzoři a dárci. Město také pomohlo, a to částkou více než 25 milionů korun. Do budoucna je představa slovinského architekta Ivo Goropevšeka, že budou obě věže obloženy kamenem a ta část, kde je presbytář by měla být obložena imitací římské cihly, tzv klingeritem. Obkladem ten kostel na náměstí ještě vynikne,“ vyjmenoval Kamil Psotka.

Pak už podle něj bude zbývat dodat chrámu zvony, svícny, křtitelnice, kropenku. Nutno podotknout, že jižní věž slouží už nějaký čas jako vyhlídka. V severní věži má být instalován výtah, kterého budou moct využívat imobilní osoby.