Lidmi na kolech, koloběžkách či in-line bruslích, ale také davy pěších s dětmi, se to o poslední srpnové sobotě hemžilo po úseku dálnice D55 u Starého Města. Její více než 21kilometrová část mezi Babicemi a Bzencem má být otevřena letos začátkem prosince. Ředitelství silnic a dálnic přichystalo pro návštěvníky také přehlídku vozového parku strojů dálnici budujících, simulátory a pro děti zábavné zóny.

„Moc nás těší, že ta stavba přilákala pozornost tolika lidí. Snažíme se před zprovozněním všechny ty důležité stavby otevřít veřejnosti, aby si tady mohli vyzkoušet jízdu na kole, na koloběžkách nebo na in-linech. Protože je to vlastně první a poslední příležitost si tu dálnici, tu infrastrukturu užít, ne motoristicky,“ řekl na dálnici D55 ministr dopravy Martin Kupka.

Všechny tři budované úseky dálnice D55 z Babic do Starého Města na Uherskohradišťsku, mezi Starým Městem a Moravským Pískem na Hodonínsku a Moravským Pískem a Bzencem, se mají otevřít najednou letos 2. prosince. Nejvíce práce čeká v následujících třech měsících na úseku dálnice D55 u Bzence, kde ještě nejsou dokončeny některé mostní objekty.

„Dálniční úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem, který jsme dnes otevřeli veřejnosti, je vcelku stavařským oříškem. Stavba byla výjimečná a zároveň náročná svým umístěním v lokalitě s nestabilním a zvodněným podložím,“ přiblížil stavební postupy generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Den otevřených dveří na D55 u Starého Města; 31. 8. 2024:

Den otevřených dveří na D55; sobota 31. srpna 2024 | Video: Pavel Bohun

Silničáři museli například zvolit zcela novou technologii v rámci zakládání mostů. „Je to první tuzemský dálniční úsek, kde jsme využili metodu ražení prefabrikovaných pilot. Tradiční vrtané piloty v léto lokalitě nebylo možné realizovat kvůli problému s tlakovou vodou a písky. Problematiku nestabilního podloží jsme řešili i v navazujícím úseku D55 Mezi Moravským Pískem a Bencem. Také stavba D55 Babice – Staré Město je technologicky velmi pestrá. Například jsou zde vybudovány dva nové železniční mosty,“ řekl Radek Mátl.

ŘSD plánuje začátkem prosince 2024 zprovoznění celkem tří staveb dálnice D55, a to Babice – Staré Město, Staré Město – Moravský Písek a Moravský Písek – Bzenec. Celkově půjde o ucelený úsek v délce 21 km. O rok později má následovat zprovoznění dálničního mostu přes řeku Moravu v Napajedlech.

„Budoucí sto kilometrů dlouhá dálnice D55 je důležitou páteřní komunikací, po jejímž vybudování získají řidiči komfortní spojení z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje. Zároveň nahradí přetíženou silnici I. třídy I/55, jejíž kapacita už není dostatečná. Současný hustý provoz má negativní vliv jak na plynulost a bezpečnost provozu, tak na zdraví obyvatel žijících v její blízkosti. Odklon dopravy na dálnici D55 tak výrazně zlepší životní úroveň obyvatel přilehlých obcí,“ doplnil ředitel Správy Zlín ŘSD Chudárek.

V roce 2023 zahájili stavbaři i budování více než 7,5 kilometru dlouhého úseku dálnice D55 z Olomouce do Kokor na Přerovsku. Jeho zprovoznění plánují silničáři taktéž v roce 2025. V roce 2026 se předpokládá zahájení stavby úseku z Napajedel do Babic, dokončen by měl být v roce 2029. Po kompletní dostavbě dálnice D55 v budoucnu propojí střední, jihovýchodní a jižní Moravu. Dlouhá bude víc než 100 kilometrů, u Břeclavi se napojí na dálnici D2.