Hodová tradice je na Slovácku stále živou a výročně nejvíce rozšířenou obyčejovou slavností. Nejinak je tomu v Huštěnovicích, kde původní poslání Kateřinských hodů jako děkovných oslav, zůstává už sto let značnou měrou zachováno.

Stárci a stárky vévodili hodům s právem v Huštěnovicích | Foto: Deník/Pavel Bohun

V sobotu po obědě si nejprve podstárek vyvolal z domu mladšího stárka Pavla Petruchu (19), studenta na Ostravské univerzitě, obor Zdravotnické záchranářství. „Jistě by vás zajímalo, co má mladší stárek rád? Dívky, folklor, dobré vínko, a také na violu hrát,“ řekne mimo jiné podstárek.

„Vítám tě tu milý stárku, chaso, všeci ludé, vítám také Boršičanku, dnes hodovat sa bude. Rodičom chcu poděkovat, že ňa v kroju vypravili. Šak už také u nás doma všecí jednu stárkovali,“ nechala se slyšet mladší stárka, Ivana Smětáková (20), která pracuje jako projektantka v projekční kanceláři.

Kateřinské hody s právem jsou symbolem Huštěnovic

„Zastavme se dneska znova u tohoto domečku, jdeme si sem totiž i pro druhou stárečku. To, že letos stárkujeme není žádná novina, mluvili jsme o tom spolu před pěti lety u vína,“ vyvolával starší stárek Marek Silný (23), studující na fakultě Strojní inženýrství, obor Procesní inženýrství na VUT v Brně.

„Tak vás tady znovu vítám po menším trestném kolečku. Jsem ráda že přišli jste si i pro mě, jako starší stárečku. Šak už netrpělivě za okny jsem čekala, abych mohla vyjít ven a s vámi už tančit začala. Z luku střílím to je pravda šak nemusí se nikdo bát, starší právo nastrojené přišla jsem dnes ukázat,“ řekla v žertu starší stárka, Anna Smětáková (23), která pracuje jako mistrová pracoviště ve firmě Ray Service a.s.

Sněhurka, trpaslíci a pestré ozdoby, předvánoční čas v Jalubí je plný inspirace

„Pokud ale v plánu máte, že chtěli byste nám právo vzít, tak to vážně nevím, co mohlo by se poté dít. Ale včilkaj už nedělajme drahoty a veselme se až do příští soboty,“ spřádá plány starší stárka před odchodem k obecnímu úřadu. Ve verších pak starostu musí prosit, jestli chasa může v neděli po dědině právo nosit.

„Prošli jste celou huštěnovskou dědinou a věřím, že už na mě máte prosbu jedinou. Abych vám dal povolení, na to naše hodování. Hody vám rád povolím, to je přece všeckým jasné, ale právo musíte uchránit, dyť nad jeho krásou každý žasne,“ nešetří hezkými slovy starosta Aleš Richtr.

Hradišťané slavili 17. listopad na náměstích se zpěvem, svařákem i na párty

Tu slávu a hodovou zábavu chase povolil s podmínkou velikou. A to, že bude všem stárkům pomáhat, ať mohou sté hody pořádat.

Marek s Aničkou již před pěti lety spolu stárkovali a tehdy si řekli, že spolu za pět let budou stárkovat znovu. Nakonec jim to i vyšlo.

Mamka stáreček měla vždycky přání, aby jako sestry jednou spolu stárkovaly. A to přání se jí letos vyplnilo.