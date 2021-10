Než se stačili vydat s hodovou chasou do výru hodových oslav, stihli zapózovat ve volební místnosti novinářům.

Těsně před zahájením hodového programu a krátce před samotným uzavřením volebních místností v sobotu 9. října v Polešovicích dorazili v krojích k volbám do budovy tamní základní školy starší stárek Cyril Andrýs, starší stárka Julie Drobilová, mladší stárek Marek Moštěk a mladší stárka Jana Vaďurová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.