Se synem Dia a Héry, v řecké mytologii bohem ohně a kovářství, se znaky své profese - kleštěmi a kladívkem v rukou - se v Kovozoo návštěvníci nesetkají, ale z odpadních materiálů si tam mohou nějaké zvířátko či jiné umělecké dílko vytvořit.

K dispozici budou mít hromadu kovového odpadu, potřebné nářadí, ochranné pomůcky a k ruce zkušené svářeče, kteří jim poradí a pomohou svařit jednotlivé kovové komponenty.

V areálu Rec Group si mohou návštěvníci prohlédnout na 250 propracovaných zvířat, vyrobených šikovnýma rukama odborníků z kovového odpadu a umístěnými ve zcela netradičním prostředí.

„V průběhu akce, a to od 9 do 17 hodin si mohou děti i dospělí vyrobit z kovového odpadu a elektroodpadu nějaké zvířátko, připraveny budou také tvořivé dílničky z dalších odpadních materiálů. Umělečtí kováři budou soutěžit o vytvoření nejlepšího zvířete do Kovozoo,“ přiblížila den s Hefaistosem Martina Juřenová, marketing specialistka společnosti REC Group.

Děti i dospělí mohou vystoupat na maják Šrotík, prohlédnout si loď Naději, muzeum veteránů a zemědělství.