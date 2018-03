Stane se primátor i senátorem? Kandidaturu oznámil i Miroslav Adámek

Pustili jste mě na radnici, pustíte mne i do Senátu? zní hlavní motto dalšího známého kandidáta do Senátu v květnových doplňovacích volbách. Je jím oblíbený i kritizovaný primátor Zlína Miroslav Adámek (STAN). Ve zvládnutí obou funkcí v případě zvolení potíž nevidí. „Zvládli to i jiní,“ řekl Adámek.

primátor Miroslav Adámek

Boj o místo po Františkovi Čubovi za okrsek spojující část Zlínska a Vsetínska tak dostal zajímavý náboj.



„Primátor Adámek má velkou šanci mandát získat,“ míní známý moravský politolog Pavel Šaradín.



Přední zlínský politik si neklade žádné vizionářské cíle, nechce opakovat sliby, že zlepší pověst Senátu a celostátní politiky. Hodlá ale vyznávat stejné hodnoty a postupy, kterých se držel jako chirurg i primátor. „Chci se v politice naučit všemu a následně se specializovat stejně, jako je tomu v chirurgii,“ přirovnal krok do vysoké politiky k lékařské specializaci. ČTĚTE TAKÉ: Senátor Valenta bojoval kdysi o život dvouletého syna V Senátu by chtěl otevřít témata v budoucnu prospěšná i pro Zlínsko: zjednodušení dalšího vzdělávání mladých lékařů, důstojné stáří a byty pro mladé. Pokud by byl zvolen do horní sněmovny, primátorskou židli neopustí a i v podzimních komunálních volbách na nejvyšší post ve městě znovu zaútočí. Zda obhájí hattrick, rozhodnou voliči. Úspěšnou kandidaturou by ale prý byla ohrožena jeho stávající práce chirurga. „V tomto případě jsem rozhodnutý lékařskou praxi ukončit,“ uvedl.



Podle Adámka může zkušenost z komunální politiky pomoci při tvorbě kvalitních zákonů pro dobré fungování měst a obcí. V této souvislosti připomenul jména hejtmana a senátora Jiřího Čunka nebo senátora a primátora Teplic Jaroslava Kubery.



„Ve slučitelnosti funkcí problém nespatřuji. Ale vnímám ho v dojezdové vzdálenosti PrahaZlín,“ řekl Šaradín. ČTĚTE TAKÉ: Čuba rezignoval na post senátora „Je na voličích, aby uvážili, kdo je nejvhodnější a kdo bude mít dostatek času pro výkon této funkce v Praze,“ reagoval na rozhodnutí primátora Roman Vaigel z opoziční ČSSD.



V případě zvolení a vykonávání obou funkcí Adámek hodlá polovinou senátorského platu podpořit dobročinnost. Jedná se o částku 38 tisíc korun.



O mandát v 78. okrsku usiluje již sedm známých jmen. Politolog Šaradín připomíná, že v současné době je na Senát vyvíjen velký tlak. „Nabývá na důležitosti, a to zejména z důvodu snahy některých stran ho zrušit,“ dodal Šaradín.

Autor: Renáta Večerková