V roce 2028 se tak do nově zrekonstruovaných místností mají přemístit Muzeum totality, Okresní soud Uherské Hradiště, Okresní státní zastupitelství a Probační a mediační služba.

„To, že začaly vyklízecí práce, vnímáme samozřejmě velmi pozitivně. Celý proces přestavby však bude ještě nějakou dobu trvat, a proto bych nechtěla ještě tvrdit, že je vyhráno. Samozřejmě vše směřuje k tomu, že se nakonec oprava povede. Důležitým krokem dle mého bylo nalezení peněz na opravu věznice,“ mírnila přílišný optimismus za spolek MEMORIA Anna Stránská.

Jí vedená iniciativa vznikla v roce 2009 a chtěla svým hlasem podpořit řešení do té doby neúnosné situace objektu bývalé věznice.

„V té době věznice neměla příliš zastání a úředníci si pouze přehazovali zodpovědnost za její stav. Spolek vznikl především jako osvěta, kdy jsme od té doby provedli prostory justičního paláce desítky tisíc lidí. Vytvořili jsme tak i občanský tlak na zodpovědné instituce, aby s areálem něco začaly dělat,“ shrnula dosavadní činnost spolku Anna Stránská.

Dle jejích slov začátkem prací však činnost MEMORIA nekončí.

„Dali jsme si za úkol dohlížet na opravy a když to bude nutné, pak upozorňovat na špatné postupy. Budeme takovým hlídacím psem toho, aby se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce,“ poznamenala Anna Stránská.

Ačkoliv první miliony na přípravné práce byly už ze státního rozpočtu vyčleněny, a to konkrétně na vyklízecí čety, zaměření celého objektu a opravu střechy, mohlo se dle starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy (ODS) pokračovat rychleji.

„I když bylo hodně odpracováno na jednáních, kdy jsme si se státem vyjasňovali, kdo jakou má mít v tomto projektu roli, což nebylo vůbec jednoduché a máme to už dlouho za sebou, mrzí mě, že to na Ministerstvu financí tři čtvrtě roku leželo. Nevěděli si tam totiž rady s tím, jak tuto víceletou investici dostat do státního rozpočtu, protože překračuje rámec jednoho volebního období,“ řekl Deníku Stanislav Blaha.

Dokončení? 2028

Nejnákladnější dosud schválenou položkou je prozatím vyčistění prostorů. Za více než milion 200 tisíc korun tam budou po dva měsíce pracovníci odklízet nepotřebné věci, odpad, stavební suť či mnohaleté nálety.

„Přes tři sta tisíc poté vyjde zaměření objektu a těsně pod hranicí milionu korun byla vysoutěžena firma na zabezpečení střechy objektu, která je v havarijním stavu,“ upřesnil další částky mluví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Radek Ležatka.

Následovat pak mají průzkumy věznice.

„Jedná se o stavebně historický, technický či archeologický průzkum. Poté bude zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, vyhlášení veřejné zakázky a nakonec zahájení samotných prací. To by se mohl psát rok 2025,“ dodal Radek Ležatka s tím, že jejich konec je předpokládán na přelomu let 2027 a 2028.

Historie uherskohradišťské věznice



Justiční palác s věznicí v Uherském Hradišti vybudovali v letech 1891 – 1897. První političtí vězni trávili v tamních celách své tresty už v počátcích československé republiky, poté její prostory poznala řada protinacistických odbojářů. Její historie pokračovala po 2. světové válce, kdy se stala místem retribučních lidových soudů a následných poprav.



Procesy po roce 1948 se zase dotkly desítek lidí z řad politické opozice, včetně mnoha nevinných. Věznice přestala fungovat v roce 1960, kdy se přiléhající krajský soud přesunul z Uherského Hradiště do Brna a okresní soud do budovy okresního národního výboru. Část justičního areálu poté sloužila správě SNB.



Od 90. let 20. století se na její opravu hledají prostředky. Budovy se pokusila od ministerstva spravedlnosti získat zpět hradišťská radnice, ale neúspěšně. Věznici donedávna spravoval Okresní soud Uherské Hradiště, který jeho část doposud využívá k uskladnění spisů. Na základě Memoranda podepsaného sedmi stranami však přešlo hospodaření s věznicí pod stát, který v únoru roku 2020 začal s přípravnými pracemi na opravě areálu.