Koneckonců tento recesi nakloněný dlouholetý milovník rockové muziky si návratů svých „dobrých holubů“, jak poeticky štamgastům říká, vždy s humorem užívá.

„Tak jako jim chybělo moje čepované pivo, mně chyběli oni. A o to více mě potěšilo, že v pondělí byla jejich účast téměř stoprocentní. Přišli Franta, Dalibor, Radek, Pavel, Tomáš, Zbyněk, Tonda, Robert, Petr, Jirka, Karel s Gábinou, i Radek s manželkou a synem. Nezklamal ani Ivan Slunko. Udělali mi svým příchodem radost a za to je čekala odměna v podobě jednoho piva zdarma. To víte, štamgastů si musíte považovat a věrnost, tu dokážete vyvážit zase jenom věrností,“ prozradil Jiří Klapko se šibalským úsměvem.