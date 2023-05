Prodloužit lhůtu, dokdy se mohou hlásit do výběrového řízení zájemci o pozici tajemníka Městského úřadu v Uherském Hradišti, se rozhodlo vedení tamní radnice.

Radnice a centrum Uherského Hradiště z ptačí perspektivy. Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Bohun

„Důvodem k prodloužení termínu pro podání přihlášek do výběrového řízení na pozici tajemníka/tajemnice Městského úřadu Uherské Hradiště je skutečnost, že dosud nebyl žádný účastník výběrového řízení starostou města jmenován tajemníkem,“ řekl na dotaz Deníku radniční mluvčí Jan Pášma.

Pokud by nebyl žádný účastník výběrového řízení jmenován starostou města na funkci tajemníka/tajemnice městského úřadu do ukončení pracovního poměru stávajícího tajemníka, vykonávala by tuto funkci podle Jana Pášmy starostou pověřená osoba.

Dosavadní tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště, Josef Botek, odchází z funkce po téměř čtvrt století. Rada města jej jmenovala novým ředitelem příspěvkové organizace Senior centrum UH. Tím se má stát s účinností od 1. července.

Příspěvková organizace Senior centrum UH byla pod názvem Penzion - domov pro seniory zřízena dne 15. února 2000. Dne 20. 5. 2009 byla zřizovací listina změněna a příspěvková organizace byla přejmenována na Senior centrum UH, příspěvková organizace. Senior centrum UH poskytuje ubytování seniorům a občanům plně invalidním ve čtyřech domech s byty zvláštního určení (Dům s pečovatelskou službou Penzion na Kollárově ulici 1243, Dům s chráněnými byty na Štefánikově ulici 1282-4, Dům s pečovatelskou službou na Rostislavově ulici 488 a Dům s pečovatelskou službou Na Návsi 114, Uherské Hradiště – Jarošov). Obyvatelům těchto bytů a dále občanům měst Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město poskytuje také registrovanou terénní pečovatelskou službu.