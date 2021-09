„Každý klient je jiný, a proto je třeba ke každému přistupovat individuálně. Každopádně mají stejné potřeby jako jejich zdraví vrstevníci. Potřebují péči, bezpečí a lásku. To vše se jim snažíme dát,“ vysvětluje další zaměstnankyně denního stacionáře Eva Kandrnálová.

„Pokud by rodiče potenciálních klientů měli zájem o bližší informace, najdou je na webu střediska a mohou nás kdykoli oslovit.“

Denní stacionář při středisku CESTA vznikl v roce 1998 a za více než 20 let službou prošly stovky klientů.

„Stacionář není práce, je to poslání,“ říká Petra Vránová.

„Díky tomu, že tady Pavel může každý všední den trávit čas, si mohu zařídit vše, co potřebuji. Taky si odpočinout od náročné péče o něj. Nejdůležitější pro mě ale je, že Pavel je ve stacionáři šťastný, je to pro něj druhé doma,“ říká maminka.

Denní stacionář při středisku CESTA vznikl v roce 1998 a za více než 20 let službou prošly stovky klientů. | Foto: Petra Kučerová

Pětatřicetiletý Pavel navštěvuje denní stacionář Diakonie Českobratrské církve evangelické od samého začátku jeho vzniku. Už od narození se potýká s hlubokým kombinovaným, tedy duševním i fyzickým postižením, a jeho zdravotní stav mu neumožňoval zapojit se do běžného kolektivu vrstevníků.

