„Protože je to jedna z posledních možností navštívit výstavu a s muzejním kolektivem zažít doprovodnou akci, přibudou bonusové aktivity. Zahrát si můžete medvědí pexeso, zkusit medvědí kvíz a trochu i protáhnout v medvědím sportu,“ říká Tománková.

Výstava Tajný život medvídků již tuto neděli 26. září končí. Loučení to ale smutné být nemusí, i když vše jednou končí. Sraz nebude na vlakovém nádraží, ale v hlavní budově muzea ve Smetanových sadech v pátek 24. září v 18.00 hodin.

| Foto: Pavel Princ

To, že plyšoví medvídci ve Slováckém muzeu v noci nespí se návštěvníci dozvěděli při minulém nočním setkání v muzeu. Tentokrát pro vás máme ale smutnější zprávu.

