„I když na sklonku čtvrtého zářijového týdne byly hřibovité houby v lesích Chřibů hodně přerostlé a přestávaly růst, podařilo se nám jich na XIII. ročník výstavy jedlých, nejedlých i jedovatých hub nasbírat 248 druhů, což je o 32 druhů méně než v loňském roce,“ svěřila se předsedkyně Mykologického klubu Salaš Alena Filípková.

Aby byly houby v expozici po dobu výstavy co nejčerstvější a přečkaly výstavu v plné kráse, vyráželi členové mykologického klubu a jeho příznivci od čtvrtka do soboty hledat houby v chřibských lesích. Rozhodně za nimi nemuseli vyjíždět do různých koutů Moravy, aby se pak jimi mohli na výstavě pochlubit.

Nadšení z výstavy neskrývali přední čeští mykologové Jan Wipler z Hradce Králové a Libor Tmej z Choceňska, který se na instalaci hub v expozici podílel už pošesté.

„Na výstavě je hodně velice zajímavých hub, které jsme instalovali po rodech. Začali jsme hřibovitými houbami, na něž navazují modrající hřiby a žlutohřiby, suchohřiby, kozáci, křemenáče, muchomůrky, bedly a další,“ sdělil Libor Tmej.

Podle něj houbaře na výstavě vždycky zajímá, zda ta či ona vystavená houba je jedlá, nejedlá nebo jedovatá. Stačilo si ale na několika místech expozice povšimnout takzvaných semaforů se zelenou, červenou a černou barvou.

„Ubrousky na táccích pod houbami se zelenou barvou návštěvníkovi napověděli, že jde o houbu jedlou, červené jej upozornily, že houba je nejedlá a černá barva je varovala, že jde o houby jedovaté. A nebylo třeba žádnou houbu nijak blíže popisovat,“ informoval Libor Tmej. Za nejvzácnější houbu v expozici určil muchomůrku Vitaliniho, dále pak ježatohlavou či šiškovitou.

Za mimořádně pěkné exempláře považoval hřiba borového a bronzového. Tyto dva druhy na výstavách hub na Salaši nikdy nechybí. „Jsou to bílé pravé hřiby, velice vzácné, zapsané v červeném seznamu hub, ale vyhláškou chráněny nejsou. Pokročilý a zkušený houbař by je ze slušnosti neměl sbírat. Snažíme se občany na výstavách informovat, aby omezili jejich sběr,“ neodpustil si poznámku Libor Tmej.

Na chuťové pohárky návštěvníků pořádně útočily v sobotu i v neděli houbové speciality. Aby byly čerstvé a voňavé, měly se při jejich přípravě členky mykologického klubu v kuchyňce sportovního areálu co otáčet.

„Tisíc dvě stě návštěvníků výstavy spořádalo v jejím průběhu 1500 rohlíčků naplněných houbami, 15 kilo houbovo-masové sekané a 110 litrů houbového guláše. Z žádné speciality nezůstalo ani zblo,“ byla sdílná šéfka salašského mykologického klubu.