Již po pětadvacáté vyhlašovalo město Uherské Hradiště své nejlepší sportovce za uplynulý rok. Nejlepší jednotlivci, trenéři i kolektivy byli oceněni v pátek 1. března ve Slováckém divadle.

Vyhlášení Sportovce roku v Uherském Hradišti | Video: Pavel Bohun

V kategorii mládeže do 15 let zvítězila za rok 2023 atletka Monika Železníková (AC Slovácká Slávia), mezi mládeží nad 15 let a dospělými senejlepším sportovcem roku stal fotbalista Marek Havlík (1. FC Slovácko, cenu za něj převzal fotbalista Vlastimil Daníček).

Kolektivem roku 2023 pak byly vyhlášeny fotbalistky 1. FC Slovácko. Trenérem roku se stala trenérka a cvičitelka Sokola Pavlína Maňásková.

Jako sportovec z Uherského Hradiště působící v jiném městě dominoval kanoista Jiří Zalubil (ASC Dukla Praha).

Ozdobou večera byla dvojnásobná olympijská vítězka, oštěpařka Barbora Špotáková a olympionik, cyklista Jan Bárta.

„Všem oceněným upřímně gratuluji a děkuji jim za to, že dělají Uherskému Hradišti dobré jméno. Nejsme jen kulturním městem, ale také místem sportu a to především díky obrovskému úsilí a tvrdé dřině jednotlivých sportovců a týmů, i díky velkému nasazení trenérů. Úspěchy jedněch mohou být motivací pro druhé, proto jsem rád, že tu máme spoustu mladých talentů, kteří mohou navázat na své předchůdce," vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Slavnostního předávání cen nejlepším sportovcům se spolu se členy vedení města Uherské Hradiště v čele se starostou Stanislavem Blahou zhostili mimo jiné hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, či radní Zlínského kraje pro oblast sportu Jiří Jaroš. Večer moderoval Petr Salava a svými vystoupeními program doplnil akrobatický rokenrol, hudebně se představil F-dur Jazzband ze Zlína.

Sportovce na ocenění mohla nominovat jak veřejnost, tak také sportovní kluby. Nominace v jednotlivých kategoriích vyhodnocuje sportovní komise Rady města Uherské Hradiště.

Nejlepší sportovci města Uherské Hradiště za rok 2023 - kompletní výsledky:

Kategorie Mládež do 15 let:

Vítěz: Monika Železníková (aletika)

Další nominovaní sportovci v kategorii:

Matěj Chrástek (veslování), Kateřina Janoušková (veslování), Nikol Sušilová (hokej), Viktor Taft (judo)

Kategorie Mládež nad 15 let a dospělí:

Vítěz: Marek Havlík (fotbal)

Další nominovaní sportovci v kategorii:

Tereza Fusková (atletika), Tomáš Habarta (atletika), Petr Meindlschmid (atletika), Vít Polišenský (soutěž ve všestrannosti, Sokol)

Kategorie Sportovní kolektiv:

Vítěz: Fotbal – ženy, 1. FC Slovácko

Další nominované kolektivy v kategorii:

Sport Academy B2M – Cadet Grande Aerobic (sportovní aerobik), AC Slovácká Slavia – juniorky (atletika)

Kategorie Sportovci s trvalým bydlištěm v UH reprezentující TJ, SK v jiných městech:

Jiří Zalubil (kanoistika), ASC Dukla Praha

Kategorie Trenér:

Vítěz: Pavlína Maňásková – trenérka, cvičitelka Sokol Uherské Hradiště

Další nominovaní trenéři v kategorii:

Ivan Ressler - AC Slovácká Slavia – atletika, Jiří Brázdil - AC Slovácká Slavia – atletika, Miroslav Zbořil – 1. FC Slovácko