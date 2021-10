Ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017 vyhrálo v okrese Uherské Hradiště hnutí ANO s 28,76 % hlasů a velkým rozdílem před SPD (12,90 %), KDU-ČSL (11,41 %), ODS (9,75 %), Piráty (8,43 %), KSČM (7,01 %), ČSSD (6,94) a poslední stranou, která se dostala nad pětiprocentní hranici bylo hnutí STAN (5,82 %). Volební účast byla tehdy v okrese Uherské Hradiště 63,02 %.

Chtěl bych poděkovat ODS i TOP 09 za to že jsme opravdu byli koalice, což pro mě hodně znamená,“ konstatoval Ondřej Benešík. Stanislav Blaha přiznal, že si moc váží podpory voličů.

„Každopádně jsem moc rád, že jsme v našem kraji posílili. Pro KDU-ČSL je Zlínský kraj baštou, a tak je to posílení naprosto přirozené, ale zároveň jsem rád, že jsme v rámci koalice dokázali držet basu a že jsme se nijak netrumfovali.

Také v okrese Uherské Hradiště porazila koalice SPOLU hnutí ANO Andreje Babiše. Své poslanecké mandáty však obhájili jen tři poslanci ze Slovácka, a to Straňan Ondřej Benešík - lídr SPOLU, občanskodemokratický starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha - dvojka na kandidátce SPOLU a Sucholozan Petr Gazdík - dvojka na kandidátce Piráti a STAN.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.