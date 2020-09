Prostor v Ostrožské Lhotě, kterému se říká nad Hájkem, konečně dostává důstojné obrysy. Sdružený spolek včelařů z Ostrožské Lhoty a sousední Ostrožské Nové Vsi tam vybudoval svůj zbrusu nový areál.

„Děkujeme všem, kteří nám pomohli. V této fázi máme vybudováno to, co tu vidíte. Letní výuka včelařů bude probíhat tady, zimní výuka v Ostrožské Nové Vsi. Doufáme, že všichni budeme dál pokračovat v naší dobré spolupráci. Protože to, co tu vidíte, je jenom první část. Je to část, kterou budou využívat členové klubu. V příštím roce nás čeká otevření části veřejné. Chtěli bychom zkulturnit a využít pro veřejnost prostor nad Hájkem. Počítáme, že tam bude výuková stezka, na které se bude ukazovat, co všechno včely umí. Dál tam také plánujeme odpočivadla a lavičky,“ prozradil včelařského předseda spolku Pavel Peprník.

Miloš Valenta, který je jednatelem spolku, svého kolegu doplnil.

„Jak vidíte, je to takový amfiteátr, do kterého se vejde nějakých 50 lidí. Byl to nevyužitý pozemek, který jsme potřebovali. Budeme se snažit, aby včelařů přibývalo i ve Lhotě. Je to pozemek, který bude využívat i vysoká včelařská škola, která je Uherském Hradiště. Je to jediná škola svého druhu v Evropské unie,“ prozradil na závěr Miloš Valenta, který na včelařské akademii přednáší.

Nechyběli ani starosta Ostrožské Lhoty Roman Tuháček spolu se starostkou sousední Ostrožské Nové Vsi Jaroslavou Bedřichovou.