Jen co dozněly poslední tóny, vběhla mezi lid prezidentka fanclubu SVUMSP Ivona Bušíková v převleku za indiánku. V oslavné řeči uvedla, že byla pozvána na návštěvu území indiánských kmenů jižní Amazonie, kterým darem přivezla díla našich umělců. Ti prý byli z uměleckých artefaktů tak nadšeni, že přijali SVUMSP mezi sebe a dali jim jméno HUBUBUBU (čteno pozpátku Uherský Brod, Uherský Brod, Uherský Brod a okres Uherské Hradiště). Na důkaz přízně jim poslali „lapač dobrých nápadů“ a přidali přání ať tvoří nadále svá díla, která přinášejí lidem radost, krásu a umělecký požitek.

V podloubí před Galerií Panský dům nechybělo ani malířské plátno a několik sklenic s barvami v podzimních tónech. Vedle leželo několik krásných růží na dlouhatánském stonku. Jak se vzápětí ukázalo, nejednalo se jen o dekoraci. Jan Mareček, který vernisáž uváděl, představil jednotlivé umělce. Každý se pak po svém „medailonku“ chopil růže, kterou použil namísto štětce a něco na plátno namaloval. Vznikl tak společný obraz všech vystavujících umělců, který se po zaschnutí stane též součástí výstavy.

A nebyla by to prezidentka Bušíková, aby nepřidala další ze svých pověstných scének – tentokrát vběhla mezi přítomné v převleku za uklízečku a s patřičnými komentáři smějící se návštěvníky vymetla mezi obrazy do galerie.

Asi nenajdeme zrovna mnoho spolků s tak dlouhým trváním. Ve SVUMSP jsou jak profesionálové, tak i amatéři. Na výstavě každý člen sdružení představuje jen zlomek své tvorby. Setkáte se zde s malbou, kresbou, sochou, grafikou, dřevořezbou, fotografií i uměleckým řemeslem. Tradicí společných výstav SVUMSP je zvát si nějakého hosta.

„Dnes s námi vystavuje in memoriam čestný člen sdružení, slovenský grafik a známý tvůrce ex-libris Víťazoslav Chrenko, od jehož úmrtí v srpnu uplynuly dva roky,“ připomněl spoluzakladatel a předseda SVUMSP Milan Bouda. Výstava 30+ Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí v Galerii Panský dům potrvá do 7. listopadu 2021.

Markéta Švehlíková