„Současně můžou probíhat dvě nezávislé akce, a to v novém sále a velkém sále, nebo v novém sále a ve foyer. Ale to se bavíme o soukromých akcích,“ prozrazuje Deníku správkyně budovy Martina Moulisová.

Celková kapacita Společenského domu Beseda je pro 350 sedících lidí.

„Účel pronájmu je různorodý nejvíc je Beseda využívána pro rodinné oslavy - svatby i smuteční pohoštění, ale nechybí ani plesy, společenské velké akce, divadla, koncerty, výstavy, firemní školení, kurzy, burzy oblečení a přes týden využívají prostory hlavně místní kroužky a spolky,“ vypočítává Martina Moulisová.

Problém však doposud tkvěl v tom, že virová opatření doslova uspala vše.

„Od loňského ledna do půlky května bylo v Besedě smutno, pak jsme si to vynahradili, protože celá Beseda jela na plno. Ovšem zase jen do začátku prosince. Ale kroužky a kurzy naštěstí mohly fungovat a přes týden společenský dům plně využily. V číslech vypadají soukromé akce takto: uskutečněno bylo 30 akcí, zrušeno kvůli virovým opatřením bylo 24 akcí. Ale snad od letošního března už pojedeme normálně,“ naznačuje Martina Moulisová. V souvislostmi s kapacitou ale zapisuje akce převážně až na rok 2023.

„Plesová sezóna jako každý rok i letos v plánu byla, ale opět kvůli proticovidovým opatřením se čekalo, co a jak se uvolní. Pevně věřím, že aspoň májová veselice letos vyjde,“ přiznává správkyně Společenského domu Beseda.

A jak to vypadá s ceníkem v rámci pronájmů v následujících měsících?

„Zatím se nic nezvyšovalo, ale bohužel se tomu nevyhneme. O kolik se poplatky zvednou je na programu dne, ale zatím ceník ještě neznám,“ uzavírá Martina Moulisová.