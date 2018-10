Špinavá kampaň bez důkazů, tvrdí senátor Patrik Kunčar

ROZHOVOR / Ve druhém kole senátních voleb se volí třetina Senátu ve 27 volebních obvodech, a protože v prvním kole volby získali jen dva kandidáti více než 50 procent hlasů nutných ke zvolení, uskuteční se dnes od 14. do 22. a zítra od 8. do 14. hodiny kolo druhé. Do 2. kola ve volebním obvodu č. 80 postoupil Patrik Kunčar s 33,39 a Libor Lukáš s 27,21 procenta hlasů.

Patrik Kunčar, Uherský Brod, KDU-ČSL.Foto: DENÍK/archiv

Jak vnímáte svůj postup do 2. senátního kola s vítězným náskokem 2500 hlasů na svého konkurenta Libora Lukáše?

Mám z toho upřímnou radost a moc si podpory voličů vážím. Výsledek beru jako vysvědčení za svoji dosavadní práci v regionu i samotném Uherském Brodě a pevně věřím, že na přízni voličů nic nezmění ani lživá špinavá kampaň, kterou proti mně a mým rodičům od středečního rána účelově rozjel bulvární internetový plátek Parlamentní listy. Okamžitě jsem v této věci podal Trestní oznámení a závažným obviněním, která vůči mně byla bez předložení jakýchkoliv důkazů vznesena, se budu bránit všemi prostředky.

Že se druhého kola zúčastní méně voličů než kola prvního, je po zkušenostech z minulých senátních voleb patrné. Počítáte také s touto okolností ve své volební strategii? Komu podle vašeho názoru nízká volební účast nahrává, vám anebo Liboru Lukášovi?

Volební účast je vždycky sázka do loterie, ale panuje všeobecné přesvědčení, že nízká účast spíše nahrává tradičním stranám. Uvidíme, jak tomu bude tentokrát.

Změnil jste nějak svou kampaň před druhým kolem oproti tomu prvnímu?

Nezměnil, jako dosud pokračujeme hlavně v kontaktní kampani v ulicích. K tomu nějaká inzerce, sponzorované příspěvky na sociálních sítích a přelepy billboardů s poděkováním za první kolo voleb a upozorněním na kolo druhé.

V čem myslíte, že vás čtyřletá senátorská zkušenost upřednostňuje v současném duelu s Liborem Lukášem, jenž má ale oproti vám zkušenost hejtmanskou?

Celé funkční období jsem pravidelně navštěvoval celý senátní obvod, pracoval pro region a snažil se řešit problémy, se kterými se na mne občané i starostové obraceli a jsem moc rád, že se mnohé se podařilo. V Praze mám také hodně kontaktů a vím, kam se v případě potřeby na ministerstvech obrátit. A obecně ještě jedna věc - nevím, jestli je to úplně výhoda, ale protože vím, co senátor reálně může udělat, toho nemohu slíbit tolik co jiní protikandidáti, protože vím, že bych lhal. Ale zase pak ušetřím voličům případné zklamání.

Co byste v případě znovuzvolení do Senátu zlepšil ve svém působení v zákonodárské pozici?

Zapojil bych se do práce ve více výborech, protože už nebudu mít na radnici v Uherském Brodě žádnou uvolněnou ani neuvolněnou funkci. Ale nesmím to přehnat, abych měl zároveň dostatek času na práci v regionu.

Můžete prozradit, které osobnosti kulturního a politického života vás v senátorské kampani podporují?

Kromě strany TOP09 a hnutí Senátor 21 mně vyslovila podporu Demokratická Strana Zelených, senátoři Jiří Čunek, Tomáš Goláň a emeritní rektor UK prof. Václav Hampl. Osobní podporu mně také vyslovila i protikandidátka z 1. kola Jana Juřenčáková. Velmi si vážím také podpory generálního ředitele České zbrojovky Lubomíra Kovaříka (nyní prezident holdigu), generálního ředitele Lázní Luhačovice Eduarda Bláhy, ředitele územního odboru Hasičského záchranného sboru Jaroslava Olberta a starostů Otrokovic, Luhačovic, Brumova-Bylnice a celé řady obcí mého senátního obvodu.

Jakou otázku byste chtěl Liboru Lukášovi položit?

Jelikož jsem byl Českým rozhlasem vyhodnocen jako jeden z nejaktivnějších senátorů s nadprůměrnou docházkou, by mě zajímalo, proč pan Lukáš tvrdí opak. A dále, jakým právem si přisvojil zásluhy o obchvat Uherského Brodu Těšova – Újezdce, když jsme celý záměr i přes neochotu Zlínského kraje prosadili sami a všechno dosud sami také z rozpočtu města financujeme – ať už to byla nákladná EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí), geologický průzkum, dokončovaný projekt celé stavby nebo aktuálně zahájené výkupy pozemků.

Vizitka Patrika KunčaraDo druhého kola ve volebním obvodu č. 80 postoupil z prvního místa Patrik Kunčar se ziskem 33,39 procenta (13 815) hlasů. Kandiduje za KDU-ČSL a je mu 45 let. Aktuálním povoláním je senátor Parlamentu ČR i starosta Uherského Brodu, kde také bydlí. Navrhující stranou je Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová, jejíž je také členem.

Do politiky vstoupil, když byl v komunálních volbách v roce 2006 zvolen jako člen KDU- -ČSL za tuto stranu do Zastupitelstva města Uherského Brodu. Od roku 2010 je starostou Komenského města. Ve druhém kole doplňovacích voleb do Senátu v roce 2014 porazil Libora Lukáše.