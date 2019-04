Jako hosté ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti v rámci projektu Erasmus mají v naší zemi strávit první dubnový týden, aby poznali zdejší život a zdokonalili sebe i své protějšky, hradišťské školáky, u nichž také našli ubytování, v angličtině a španělštině.

V pondělí je na radnici v Uherském Hradišti přijal místostarosta Čestmír Bouda.

„Je to naše první zkušenost, nikdy jsme u nás doma nikoho takto na týden neměli. Zatím vše klape. V plánu mám vařit ryze česká jídla. Chlapec ze Španělska si včera po příjezdu pochvaloval řízky s bramborem,“ prozradila maminka jednoho z hostitelských školáků Radomíra Šipková.

Zahraniční výprava zamířila na východní Moravu z jižního Španělska z městečka Abaran v oblasti Murcia.

„Jde o výměnný pobyt. Cennější je o to, že mnoho škol u nás španělštinu nevyučuje. Máme v plánu jet do Moravského krasu, do Milotic i na Buchlov. Příští rok se opačným směrem vydáme my ze ZŠ UNESCO,“ poznamenala učitelka španělštiny v hradišťské ZŠ UNESCO Marie Dittrichová.