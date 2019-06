O přízeň publika se tam v pátek 28. června utkalo šest českých slamerů. Na domácí půdě vystoupil také Viktor Hanačík z Uherského Hradiště. Ten si původně plánoval být jen předskokanem akce, nakonec se ale zúčastnil soutěží.

Ke slam poetry se dostal před šesti lety při studiích v Olomouci. „Stačilo to jednou navštívit a už jsem věděl, že bych tu energii rád pocítil i z druhé strany a sdílel něco z útrob svojí mysli,“ vzpomíná slamer ze Slovácka na okamžik, kdy se u něj prolomila ambice začít slamovat.

Kvalita básníků jej tehdy inspirovala k tomu vzít odvahu do hrsti a seznámit se se slamerskou komunitou. „A zažít, co to vlastně je a proč to lidi dneska tak táhne,“ dodává Viktor Hanačík, který se v současné době slamu už tolik nevěnuje.

Za sebou má ale několik dílčích vítězství v okresních i regionálních kolech. Dvakrát se probojoval také do finále Mistrovství České republiky ve slam poetry.

„Tam už to vlastně přerostlo samo sebe. Přišlo asi pět set lidí, takže to bylo kontaktní, masové,“ popisuje Hradišťan. Momenty, kdy je plný sál a diváci se nadšeně smějí, patří pro Viktora Hanačíka mezi nejsilnější.

„Sdílet vizi, to je pro mě vždycky zážitek,“ svěřuje se mladý umělec, který někdy dokáže napsat i několik básní denně.

A právě pro sdílení vizí je slam poetry vhodný nástroj. Tento specifický fenomén, který nese prvky poezie, stand up komedie a divadelní improvizace se v posledních letech těší stále větší divácké oblibě zejména u mladých lidí.

Na páteční exhibici jich do kina Hvězda přišlo kolem stovky.