Zlínský kraj – Obliba regionálních potravin u zákazníků vzrůstá. Dokladem toho je například velký úspěch farmářských trhů, které se setkávají se značným zájmem veřejnosti i prodejců. V místní části krajského města Štípě se v rozpětí pouhých několika měsíců uskutečnily již dva. Každý z nich navštívilo několik tisíc nakupujících.

První ročník farmářského trhu ve Štípě se vydařil. | Foto: DENÍK / Kateřina Košutová

Již brzy odstartuje druhý ročník soutěže pro regionální výrobce o nejlepší lokální produkt

Zájem o potraviny místních výrobců je přitom opodstatněný. Potraviny z kraje nemusí vážit dlouhou cestu k zákazníkům a jsou proto nejen čerstvější a tudíž chutnější, ale i zdravější. Při dlouhém skladování a přepravě totiž ztrácejí své nutriční vlastnosti. O producentech z regionu mají zákazníci i inspektoři také zpravidla více informací a v neposlední řadě nákupem místních produktů podporují kupující zaměstnanost v kraji. Pracovní místa u lokálních výrobců zůstanou nejen zachována, ale mohou přibýt i další.

Ministerstvo zemědělství (MZ) má snahu tento trend podporovat. V loňském roce se uskutečnil první ročník projektu Regionální potravina, na který MZ vynaložilo přibližně padesát milionů korun.

Letošní ročník odstartuje již zanedlouho. „V příštích týdnech bude vypsána veřejná soutěž na organizátory soutěží v jednotlivých krajích, tedy i v kraji Zlínském,“ potvrdila mluvčí Ministerstva zemědělství ČR Tereza Magdalena Dvořáčková s tím, že aktuální informace o průběhu příprav a vyhlášení soutěže budou zveřejňovány na webových stránkách ministerstva či samotného projektu.

Loňský ročník pořádala Potravinářská komora ČR s Okresní agrární komorou pro okres Zlín. Přihlášeno do ní bylo celkem 115 výrobků. Ocenění se uděluje v kategoriích maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, pekařské a cukrářské výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje (s výjimkou vína), ostatní potravinářské výrobky a kategorie ovoce a zelenina. Ta však hodnocena vloni nebyla. Výrobek, který byl přihlášen, totiž nesplňoval všechna požadovaná kritéria. Jedenáctičlenná komise, složená z odborníků z různých oborů nakonec vyhlásila pět produktů, které se mohou pyšnit označením Regionální potravina. Většina z vítězů byla oceněna také v další regionální soutěži s názvem Perla Zlínska a to buď za stejný anebo další produkt.

V kategorii masa a masných výrobků to byla Labužnická kýta v bylinkovém koření od firmy Řeznictví a uzenářství Oldřich Bořuta z Trnavy na Zlínsku. Majitel firmy doporučuje lokálním výrobcům se do soutěže přihlásit. „Věřím, že v regionu je celá řada výrobců, kteří mají kvalitní produkty a třeba si nevěří, že by mohli uspět. Já říkám: Do toho, nebojte se to zkusit,“ řekl Oldřich Bořuta.

Prvenství v kategorii mléko a mléčné výrobky získal sýr typu gouda Krásná Haná od firmy Kromilk Kroměříž. „Účast v soutěži je jistě velkým přínosem zejména pro menší výrobce,“ tvrdí ředitel společnosti Jan Tykva.

V loňském ročníku Regionální potraviny uspěl také další zástupce Kroměřížska a sice Holešovská pochoutková majonéza od firmy Drůbežárna Holešov. Kategorie alkoholické a nealkoholické výrobky přinesla prvenství medovině od včelaře Jaroslava Háby z Lhotska na Vizovicku. Medovinu vyrábí už přibližně dvanáct let a získala řadu ocenění. Jedno také v zahraničí. „Před několika lety jsem byl navštívit i polské včelaře a moje medovina tam vyhrála mezi těmi polskými,“ uvedl Jaroslav Hába.

První příčku v kategorie pekařské a cukrářské výrobky obhájil soubor frgálů z Cyrilova pekařství z Hrachovce na Vsetínsku. „Soutěž je nyní hodně medializovaná a již samotná účast v ní může mnohému napomoci,“ míní majitelka firmy Věra Kundrátová.

Ocenění výrobci získávají právo šest let využívat marketingovou značku Regionální potravina Zlínského kraje.