Podolí - Vskutku mimořádnou událostí žilo 17. září Podolí. Své „ano“ si v tamním kulturním domě podruhé v životě řekly hned dva páry Bohumila a František Fornůskovi a Ludmila a Josef Tichoňovi.

Oslavenci na dvojité zlaté svatbě. Zleva manželé Fornůskovi a Tichoňovi | Foto: Radek Křižka

Sourozenci František a Ludmila totiž před padesáti lety uspořádali svatbu ve stejný den. A jejich manželství jim vydržela dodnes. „Už samotná zlatá svatba je v naší obci velkou slávou, máme ji tak jednou za pět let. A dvojitou, tu si teda nepamatuji,“ uvedla podolská zastupitelka Dagmar Vacková, která sobotní svatební dopoledne za obec řídila.

Dvojitá svatba v rodině, to dřív nebylo nic neobvyklého. Peněz bylo málo, počkalo se proto, až doroste prase a mohlo se společně ženit a vdávat. Na Slovácku se takovému aktu říkalo „při jedných vdolečkoch“. Tolerance, diplomacie a trpělivost, to má být podle jubilantů triáda, která dnešním mladým lidem pomůže k tomu, aby spolu několik desítek let života vydrželi. „A nikdy se nehněvat déle než od večera do rána nebo od rána do večera,“ říká paní Bohumila Fornůsková. Svému manželovi například nikdy nevyčetla, že okoštoval více slivovice, než by bylo zdrávo. Prostě byl unavený. „Když už to bylo horší, řídili jsme se pravidlem, že husí chmýří všechno smíří,“ dodává spiklenecky. „Dnes už se ale neusmiřujeme,“ směje se na závěr její manžel.