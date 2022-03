Co by obec potřebovala ve středně a dlouhodobém výhledu?Vyřešit staré objekty obce, které přiléhají k obecnímu úřadu. Momentálně se zde nachází technické zázemí pro pracovníky obce. To ale obnáší vybudování nového technického zázemí pro pracovníky a techniku obce na jiném místě, což je závislé na novém územním plánu, na kterém v současné době pracujeme.

Jakmile se nám tohle povede, můžeme staré objekty odstranit a na tomto místě vybudovat plánovaný nový polyfunkční dům, kde vznikne šest bytových jednotek, nové prostory pro poštu, nové prostory pro knihovnu a přednášková síň. Bývalá pošta bude následně přebudována na bytovou jednotku. V této budově se již nachází čtyři byty. Tím vznikne ucelený bytový dům. Přestěhováním knihovny se uvolní půdní prostory základní školy, která je bude moci plně využít.

Navíc nová knihovna bude v přízemí nového polyfunkčního domu, čímž bude bezbariérově přístupná oproti současnému umístění. Na uvedenou koncepci již máme zpracovanou studii. Z dlouhodobého hlediska je třeba pokračovat v budování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů ve zvolených lokalitách. Je třeba podpořit možnosti bydlení v obci a zabezpečit alespoň částečnou energetickou soběstačnost obecních budov a modernizovat občanskou vybavenost.

Jaké společenské složky v Ostrožské Lhotě působí, a která z nich nějakým způsobem vyniká, nebo se nejaktivněji podílí na společenském životě obce?

Můžu s hrdostí říct, že jednotlivé spolky a sdružení se významně podílí na dění v obci. Udržují lidové tradice a pořádají sportovní, kulturní a společenské akce. Sami se zapojují a komunikace s nimi je bezvadná. Jsou bohatstvím naší obce. Je to samozřejmě hlavně o lidech, o jejich obětavosti pro druhé a nadšení pro dobrou věc. Spolků máme opravdu hodně. Posuďte sami. Mužský pěvecký sbor, Slovácký krúžek Háječek, Kameňáček, CM Višňa, Fašank bend, Klub seniorů, Mažoretky Kamélie, Ostrožsko-Lhotské divadlo, Klub přátel historie, Model klub, Myslivecký spolek,

Sbor dobrovolných hasičů, Spolek lhotských rybářů, Český svaz včelařů, Český svaz zahrádkářů, Český svaz chovatelů,

SK Ostrožská Lhota, Fotbalový klub, Hokejový klub, Volejbalový klub, Tenisový klub, Kulturistický klub,

Turistický klub.

V čem v Ostrožské Lhotě napáchala covidová epidemie největší škody? Zanikly kvůli tomu některé podniky či živnosti u vás?

Dovolím si tuhle otázku pojmout z druhé strany. Právě v Covidové době se projevila soudržnost a obětavost Lhoťanů. Fungovali jako dobře sehraný tým. Ze dne na den začali dobrovolníci šít roušky a to nejen pro naše občany, ale také třeba pro lékaře, hasiče a jiné potřebné složky. Dále byla zajištěna donášková služba, která spočívala například v nákupu potravin, léků, zdravotních potřeb a hygienického zboží. Tuto službu zajistili místní hasiči. V době, kdy bylo zahájeno očkování, byla zajištěna pomoc seniorům s registrací a jejich přepravou do očkovacího centra. Toto bylo zajištěno ve spolupráci s členkami Červeného kříže a našimi hasiči. Za tak obětavé spoluobčany jsem velmi vděčný. Co se týče podnikatelů u nás, tak tuto nelehkou dobu ustáli všichni a s touto situací si poradili.

Přestaly dlouhodobě fungovat některé ze spolků?

V době lockdownu samozřejmě nemohlo fungovat nic. Jakmile, ale nastalo rozvolnění a lidé se mohli opět setkávat,

spolky nelenily a opět naše Lhota ožila kulturním a společenským duchem.

Jakým zájmům a zálibám se věnujete, který sport máte v oblibě jako fanda?

Volného času mnoho není, ale přes to, když se najde chvilka, rád toho využiji a zajdu si s rodinou za kulturou do divadla nebo do kina. Rádi si zajdeme i zaplavat, jezdíme na bruslích, ne kole, v zimě lyžujeme a bruslíme. Chodím pravidelně do naší lhotské posilovny. Také máme dva velké mazlíčky, což jsou naši psi, kteří mě berou každý den vyvenčit ?. Rád vyzkouším jakýkoliv sport, pokud je příležitost. Mám v oblibě fotbal, hokej, tenis a další. Žádný sport mi není cizí.