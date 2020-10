„Soud rozhodnutí Českého báňského úřadu zrušil ze dvou hlavních důvodů. Protože nebylo dostatečně prokázáno, že záměr nezhorší povodňovou situaci. Nebylo například doloženo posouzení rozlivu povodňových vod a závazné stanovisko stavebního úřadu nedostatečně odůvodnilo umístění záměru do nezastavěného území,“ uvedla Kristýna Ryšavá, advokátka společnosti Frank Bold Advokáti, která část žalobců zastupuje.

K dalším žalobním důvodům se podle ní soud při ústním vyhlášení rozsudku blíže nevyjádřil.

„Jsme rádi, že se to vrátilo k novému projednání, i že se vzala v potaz připomínka toho našeho územního plánu. Sami jsme zvědavi, jak to bude pokračovat. Je to takový malý krůček, potvrzení, že při tom posuzování nebylo všechno v pořádku. I pokud by se to ale vrátilo zpátky, budeme v té soudní při pokračovat dál,“ řekl Deníku starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Petřík.

Rozhodnutí jako povzbuzení

„Rozhodnutí soudu je zároveň potvrzením našeho přesvědčení, že státní orgány činné v této kauze nepostupovaly správně a objektivně. Rozhodnutí soudu vnímáme jako povzbuzení k další práci směřující k definitivnímu ukončení záměru těžby štěrkopísku u Uherského Ostrohu a k trvalé a bezpodmínečné ochraně zdroje pitné vody,“ uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín Pavel Koubek.

Věc se tak vrací do fáze odvolacího řízení, kdy se bude muset Český báňský úřad vypořádat s právním názorem soudu a dále také s obsahem nedávného Závěrečného stanoviska Veřejného ochránce práv ze 2. září. Z tohoto vyplývá, že ombudsman nadále pochybuje o zákonnosti procesu vedoucího k vydání rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru i předcházejícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

„Ministerstvo životního prostředí mělo reagovat a samo se důsledně vypořádat s dalšími odbornými posouzeními, jež přinejmenším relativizují závěry podkladů shromážděných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí, a ministerstvo životního prostředí si je toho samo vědomo,“ uvedl veřejný ochránce práv.