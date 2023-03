Deníku to následně potvrdila i mluvčí soudu Klára Belkovová. Mezi odpůrce patří města a obce na Slovácku. Právě od nich žaloba proti rozhodnutí Českého báňského úřadu na stanovení dobývacího prostoru vzešla.

„V praxi to znamená, že bude potřeba vliv těžby opětovně řádně posoudit,“ říká advokát Pavel Černý z kanceláře Frank Bold Advokáti.

Podle něj soud konstatoval, že dosavadní znalecké posudky jsou nedostatečné. Včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Žalovaná strana se může proti verdiktu odvolat k Nejvyššímu soudu. Zda to udělá, není zatím známo. Rozhodne se až po doručení písemného verdiktu.

„Čekáme na pravomocné rozhodnutí soudu. Může se stát, že protistrana podá kasační stížnost, odvolá se k vyšší instanci, takže to vnímám zatím jako otevřenou záležitost. Uvidí se, co bude dál,“ řekl Deníku ostrožský starosta Vlastimil Kuřimský.

Městská policie v Uherském Brodě má po 12 letech nového velitele

Surovinu chce těžit společnost České štěrkopísky.

„Rozsudek je prohrou pro všechny, protože ani po 18 letech není jasné, zda se u Uherského Ostrohu bude těžit, či nikoliv. Bavíme se přitom o surovině, kterou nelze získat jinak než těžbou, a které má region kritický nedostatek,“ nechal se slyšet Petr Dušek z Českých štěrkopísků.

Jako pozitivní ale vnímá to, že když už soud zrušil rozhodnutí Českého báňského úřadu, učinil tak podle Duška kvůli nedostatkům v odborné, rozsáhlé a složité dokumentaci, aniž by přisvědčil mnoha argumentům odpůrců těžby o údajném ohrožení zdroje pitné vody. Navíc soud naznačil, že i těžené ložisko štěrkopísku o šířce 620 metrů by samo o sobě mělo být dostatečnou ochranou bariérou jímacích vrtů.

Zastaví rozhodnutí ministerstva novou těžbu štěrkopísku na Ostrožsku?

„Až nám bude rozsudek doručen v písemné podobě, seznámíme se s jeho zajisté podrobným zdůvodněním, a následně zvážíme další procesní postup,“ dodal Petr Dušek.

Spor o těžbu štěrkopísku na Ostrožsku se táhne už léta a jeho vývoj Deník sleduje. Proti jsou mnohé obce, vodárny i obyvatelé. Obávají se, že těžba ohrozí blízký zdroj vody pro 140 tisíc lidí. V minulosti se konal například protestní pochod.