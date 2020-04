Zlínská zoo nyní prožívá velmi vážné a náročné období. Na rozdíl od jiných kulturních organizacích patří zoologické zahrady všeobecně mezi zařízení s vysokou mírou soběstačnosti, tj. schopnosti pokrýt své náklady vlastními příjmy.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Bára Havelková

"Pro Zoo Zlín to platí dvojnásob, soběstačnost zde dosahuje 80 % a je nejvyšší v rámci všech českých zoo. To, co bylo nedávno ještě velkou výhodou, se nyní však ukazuje jako handicap. Vzhledem k složité ekonomické situaci Zoo Zlín tak od dnešního dne přistoupila k úsporám týkajících se 90 zaměstnanců zahrady," uvedla mluvčí zlínské zoo Romana Bujáčková.