„Ano, víme o celé kauze a určitě by měla Hana Moučková rezignovat na svou pozici starostky. Více se ale k tomu opravdu nebudu vyjadřovat,“ omluvila se starostka Sokolské župy Hanácké Ivana Zavadilová.

„Navíc se jednalo o dlouhodobé nezákonné jednání, což je o to více nepochopitelné a neomluvitelné,“ dodal zástupce klubu z Baťova města, který patří mezi nejúspěšnější ve svém sportovním odvětví nejen v Česku, ale i na mezinárodním poli.

„Nejen my, ale celá řada sportovních oddílů sdružených pod ČOS v dnešní době při hospodaření obrací každou korunu. A teď se dozvídáme, jak ve vedení Sokola zahučely desítky milionů korun. Neuvěřitelné!“ neskrýval rozladění zástupce jedné z oslovených jednot Sokola v regionu, místopředseda sálových cyklistů Sokola Zlín-Prštné Miloš Urbanec.

Rozladění jsou také na Valašsku, kde mají na pátý březen svolané setkání předsednictva župy.

„Tam vše rozvineme, prodiskutujeme a zaujmeme náš oficiální postoj, stanovisko k celé věci,“ potvrdila jednatelka Sokolské župy Valašské – Františka Palackého Dagmar Tylčerová.

„Jedno je jasné. Na základě informací v médiích a hlavně nyní v televizi by měla okamžitě odstoupit nejen starostka Hana Moučková, ale i pan tiskový mluvčí a další zodpovědní lidé, zejména určení pro kontrolu financí,“ dodala Tylčerová.

Celou situaci diskutují a řeší již několik týdnů také zástupci Sokolské župy Komenského.

„Každopádně bych se rád rozhodoval na základě faktů a ne dojmů a různých smyšlenek,“ zdůraznil starosta župy fungující na Zlínsku Jaroslav Ševčík.

Kauzu projednají na mimořádném Výboru

„Devátého března se koná mimořádný Výbor České obce sokolské, kde vyslancům žup budou podány informace o probíhající kauze. Nyní máme různé informace z médií a já si první poslechnu, co se vlastně přesně stalo. Základní informace o kauze nám byly zaslány, ale vzhledem k probíhajícímu vyšetřování nešly sdělit podrobnosti,“ krčí rameny Ševčík.

Z účtů Sokola zmizelo 40 milionů korun, župy z Vysočiny žádají vysvětlení

Jako sokolský činovník si uvědomuje zranitelnost všech sokolských jednot a žup.

„Všude se může objevit nějaký nepoctivec, který se nás bude snažit podvést. Pokud by se mu to povedlo, tak je potřeba si uvědomit, že my činovníci jsme Sokol neokradli, ale jsme ti poškození. Letos nás čeká sokolský svátek - XVII. všesokolský slet a já bych byl velmi rád, kdybychom toto pololetí udrželi naši organizaci stabilní a mohli si slet maximálně užít,“ přeje si starosta Sokolské župy Komenského Jaroslav Ševčík.

Starostka se nezříká odpovědnosti

Kauza se podle všeho výhradně týká nejvyššího vedení Sokola, které na začátku týdne rozeslalo do žup a jednot dvoustránkový osobní dopis členům ČOS od starostky Hany Moučkové s jejím vysvětlením situace. V něm se nezříká zodpovědnosti za nastalou situaci, a současně oznamuje, že je připravená a schopná dál vést ČOS.

„Neumím si představit, že by pokračovala. Rozhodně musí převzít zodpovědnost ne jedna osoba, ale osoby, které mají hospodaření Sokola na starost! Nechci předjímat, kdo za to může, ale patřiční lidé musí za tento průšvih nést osobní zodpovědnost,“ dodal další z členů výboru Sokola Zlín-Prštné Jan Krejčí.

Šperky, kabelky i luxusní byt za cizí

Asistentka Eliška Colding si za zpronevěřené peníze měla kupovat drahé kabelky a šperky, pronajala si i luxusní byt v Praze. Policie případ stále vyšetřuje, a to i navzdory tomu, že Colding po odhalení svých přečinů spáchala sebevraždu. Stalo se tak letos třiadvacátého ledna přímo v sídle České obce sokolské. Dosud není známá ani přesná výše škody. Orgány činné v trestním řízení navíc stále zjišťují, zda neexistuje nějaký spolupachatel.

