Více než šestitunový mramorový blok, původem z Horní Lipové v Jeseníkách, opracovává do podoby netradiční kašny o průměru více než dvou metrů akademický sochař Zdeněk Tománek z Břestku. Monolit má zkrášlovat náměstí obce Jistebník na Ostravsku a jeho slavnostní představení lze očekávat koncem listopadu.

Sochař Zdeněk Tománek při práci na deseti tunové kamenné kašně. | Foto: Deník/Jan Karásek

„Stylizované vlnky na povrchu kašny mají prostřednictvím své mramorové kresby imitovat vyvěrající vodní prameny. Snažím se do toho promítnout to, čím je ta vesnice známá a obklopená, tedy vodou v podobě rybníků a rybníčků,“ prozrazuje Deníku třiašedesátiletý autor díla Zdeněk Tománek a přiznává, že je to v jeho případě třetí největší věc, jakou kdy zpracovával a její tvorbě doposud věnoval téměř tři měsíce tvrdé každodenní práce.