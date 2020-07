„Před víkendem jsme chtěli dvě vítězství, takže musíme být spokojení, i když bonus v podobě jedné výhry nad Joudrs nepřišel,“ pousmál se trenér Snails Pavel Křivák. „Těší mě, že naše výkony se lepší. Hrajeme zodpovědněji a forma jde nahoru.“

Snails Kunovice – Joudrs Praha 4:14 a 10:13

V úvodním duelu postavil domácí kouč mladý tým, který soupeře zaskočil a po úvodních třech směnách vedl 3:0. „Pak jsme se ale nevyvarovali chyb, které zkušené hráčky Joudrs dokázaly potrestat,“ pokrčil smutně rameny Pavel Křivák.

Druhý duel podle něj hodně ovlivnilo počasí. „Celý den pršelo a plocha už byla hodně podmáčená,“ poznamenal zkušený trenér.

Jeho svěřenkyně měly opět výborný začátek, o náskok 4:1 ale postupně přišly. „Místo třetího autu jsme udělali hloupé chyby a soupeř několikrát skóroval. Pak byl zápas kvůli dešti na dvě hodiny přerušený. Bylo to pro oba soupeře stejné, takže se na to rozhodně nechceme vymlouvat, ale my už jsme se nedokázali vrátit k našemu výkonu ze začátku duelu,“ litoval kunovický kouč. „V útoku jsme byli agresivní, dali jsme deset bodů, což by ve většině zápasů znamenalo vítězství. Pokud ale chceme uspět proti celkům ze špice tabulky, nesmíme příště udělat tolik chyb,“ dodal Pavel Křivák.

Snails Kunovice – Storms Řepy 2:1 a 3:2

Kunovjanky si byly vědomy, že výsledky zápasů se Storms mohou později rozhodovat o postupu do playoff, proto chtěly za každou cenu uspět. Dokázaly zlepšit hru v obraně a díky tomu si připsaly dvě cenné výhry.

„Byly to vyrovnané zápasy, ve kterých rozhodovaly maličkosti. Měli jsme víc hitů a udělali míň chyb, takže zasloužená vítězství,“ poznamenal kouč Křivák, který pochválil nadhazovačky Rampáčkovou a Bachanovou. „Obě házely výborně, obrany jim navíc tentokrát pomohly. Soupeře téměř k ničemu nepustily a nebýt chybiček v poli, soupeř by možná ani neskóroval,“ nechal se slyšet kunovický trenér.

Druhý duel šnečice rozhodly až v samém závěru. Za stavu 2:2 v dohrávce sedmé směny po odpalu Mlýnkové zaznamenala vítězný doběh Gunišová.

Kunovice: Rampáčková, Bachanová, Hlaváčková, Slaninková, Gunišová, Mlýnková, Húsková, Bettstein, Kaindl, Mešťanová, Chládecká, Schwarzingerová, Stejskalová, Cigošová, Šestáková, Mitáčková. Trenér Křivák.

1. Tempo Praha 13 9 4 65:58 22

2. SK Joudrs Praha 12 9 3 108:37 21

3. Žraloci Ledenice 13 8 5 62:46 21

4. Eagles Praha 11 8 3 79:34 19

5. Trutnov HSM 12 5 7 44:54 17

6. Storms Řepy 12 4 8 53:73 16

7. Snails Kunovice 12 4 8 44:81 16

8. SaBaT Praha 11 4 7 34:76 15

9. Juniorská ČR do 18 let 10 2 8 43:73 12