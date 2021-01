Výročí transportu židovských občanů z Uherského Brodu si ve středu 27. ledna v rámci Mezinárodního dne památky holocaustu připomněli představitelé města. Informovala o tom mluvčí uherskobrodské radnice Elen Sladká.

Smutné 78. výročí transportu židovských občanů z Uherského Brodu si v rámci Mezinárodního dne památky holocaustu připomněli představitelé města Komenského. Věnce u staré budovy gymnázia, odkud byli odváděni do transportů. | Foto: Elen Sladká

„Nejprve společně s vedením gymnázia položili květiny k pamětní desce, která je umístěna na staré budově gymnázia, poté se představitelé města přesunuli do židovské modlitebny, kde se poklonili památce 2 837 obyvatel jihovýchodní Moravy, kteří byli v našem městě shromažďováni v židovském ghettu již od roku 1941, a později odvedeni do budovy gymnázia. Odtud je čekala cesta do Terezína a poté do Osvětimi,“ uvedla Elen Sladká.