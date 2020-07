Ti nakonec zpochybnili verzi, že by rybu někdo sprovodil ze světa za pomoci střelné zbraně.

„Skutek týkající se uhynulého sumce, nám doposud nikdo neoznámil, přesto jsme na základě informací z médií provedli šetření. Nezjistili jsme však, že by došlo k protiprávnímu jednání. Rybář, který sumce nalezl, nám sdělil, že ryba byla ve značném stádiu rozkladu a silně zapáchala. Po domluvě sporybným pak sumce odvezl do kafilerie. Neprokázalo se, že by rybu někdo zastřelil,“ sdělila na dotaz Deníku policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Mediální pozornost na 243 cm dlouhého sumce připoutal minulý týden uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha, když poukázal na jeho nejasné uhynutí