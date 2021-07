Pondělní uzavření menších hraničních přechodů zkomplikovalo životy obyvatel příhraničních vesnic. V pátek ráno už se k našim východním sousedům dalo opět projet.

„Ani se nedá říct, že mě to těší. To má být přece samozřejmá věc. Lidi mají mít zaručenou svobodu pohybu. To co tady udělali, nemá obdoby ani v zemích čtvrtého světa. Nic podobného jsem na svých cestách po celé zeměkouli nezažil,“ zlobil se Jozef Varček, který bydlí nedaleko přechodu Brumov-Bylnice.

Nepokoje vyprovokovala policie

Zúčastnil se nepokojů zkraje týdne, které podle něj vyprovokovala policie.

„Přišli jsme tu na setkání lidí, kteří tady bydlí a chtějí normálně žít a potkávat se jako dřív. Policie nasadila těžkooděnce a vznikl konflikt. Není normální, že zavřeli hranice. Máme na moravské straně rodinu, přátele. Syn jezdí hrát do Brumova hokej. A oni nám znemožní svobodný pohyb,“ dodal.

Pěší policie nekontroluje

Problémů si všiml Ignác Červenka z místní části Rybníky.

„Já chodím pěšky, ale lidi v autech měli problém. Spousta musela dojíždět třeba do práce na kole,“ popsal.

Do nejbližšího obchodu musí přes hraniční přechod.

„To je jediný obchod široko daleko. Mám to asi půl kilometru. Naštěstí pěší nekontrolují. Ale byl to nesmysl, zavřít přechod,“ dodal.

Pohyb přes hranice je od pátku opět možný, cestující však musí splňovat přísnější podmínky. Dle rozhodnutí vlády je od pátku nutný při návratu do ČR ze všech zemí test na covid. Cestovatelé s výjimkou dětí do šesti let musí také vyplnit před překročením hranic příjezdový formulář.

Po příjezdu karanténa

Podle portálu korona.gov.sk se musí všechny osoby nad 18 let při vstupu na Slovensko registrovat ve formuláři eHranice. Slovensko bude od 9. července vyžadovat při vstupu do země karanténu od cestujících, kteří nejsou očkovaní proti covidu-19.

Výjimka z karantény se vztahuje například na vybrané profese, na tranzit přes Slovensko a po dobu přechodného období na pendlery.

Karanténa se nevztahuje ani na osoby s pobytem v ČR, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky, obhospodařují pozemky do 10 kilometrů od hranic, umělce a sportovce, nebo studující na Slovensku. Tyto osoby musí mít negativní PCR test ne starší 72 hodin.