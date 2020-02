Dobrovolní hasiči z Mařatic vysílají do soutěže Ivana Dostála. Když se o tom dozvěděli jejich kamarádi, dobrovolní hasiči z Tučap, rozhodli se zvednout pomyslnou hozenou rukavici a ze svých řad jmenovali největším jedlíkem Vlastimila Bureše. Obě party se chystají přijít své zástupce mohutně podporovat.

Jakub Riznič se soutěže zúčastnil už vloni, ještě jako 17letý, a to za dohledu své maminky Radky. Letos se rozhodli jít do toho oba společně.

„Když na Slovensku mají paní prezidentku, tak proč by na Slovácku nemohla být Slováckým řízkem žena? Řízky miluji a pořádně do sytosti se také ráda najím. V soutěži v pojídání chilli papriček jsem byla jediná žena mezi soutěžícími, a přesto jsem to chlapům nandala, takže je čas na další výzvu,“ připomíná svůj úspěch Radka Rizničová, držitelka titulu Uherskohradišťská plechová huba 2019.

Její syn Jakub vloni skončil na Slováckém řízku 3. a jako vítěz v pojídání bramborových knedlíků na letním táboře Hanýžka Klenčí pod Čerchovem 2018 potvrzuje, že chuť k jídlu a soutěživost mají Rizničovi v rodině.

Kolik řízků sní za hodinu?

Kam Radim Dvořáček přijede soutěžit v pojídání čehokoli, tam vítězí. Drobný muž z Ostravy ovládl Slovácký řízek v letech 2018 i 2019, vloni měl hotovo za neuvěřitelných 11 minut a 25 vteřin. A chybět nebude ani tentokrát. Ovšem střihne si trochu jinou roli – v rámci exhibice si poprvé vyzkouší, kolik řízků do sebe dokáže za hodinu nacpat.

„Pár exhibicí už jsem dělal. Co se týče masa, už jsem snědl v Anglii steak, ten měl asi tři kila. Knedlíků na Trnkobraní jsem snědl kolem pěti, šesti kil, ale maso víc sytí. Když budu v kondici, počítám, že bych mohl řízků dát čtyři kila,“ hlásí Radim Dvořáček, který si konstantně drží váhu okolo 65 kilo.