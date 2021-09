Letošním tématem se podle jejích slov staly ořechy a med. Lze se tak těšit na speciality z těchto surovin. Motiv se promítne také do soutěží, které se staly již tradiční součástí doprovodného programu.

„Pro upřesnění, jedná se vlastně o náhradní termín. Akce totiž měla proběhnout vloni. To ale z důvodu rychle se měnících vládních nařízení nakonec nebylo možné. Letos organizátoři doufají v hladký průběh dokončování příprav i akce samotné. V sobotu 25. září tak bude v 10 hodin otevřena brána Skanzenu Rochus a první návštěvníci se budou moci vydat na ochutnávku specialit od místních výrobců,“ uvedla Veronika Friedlová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.