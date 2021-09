„To počasí bylo opravdu vymodlené, bylo krásně a na celé atmosféře sobotního dne ve Skanzenu Rochus se to promítlo do skvělé nálady,“ doplnila se za hlavní organizátory akce Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Veronika Friedlová. Letošní ročník festivalu se konal podle ní v náhradním termínu za loňský, který se kvůli pandemickým opatřením nekonal. „I téma bylo zachováno,“ zmínila Veronika Friedlová.

Sobotní slunečné počasí nahrávalo i piknikovému posezení. Organizátoři připravili pro návštěvníky balíky slámy. „Hodně si to tady užíváme, jsme tady s přáteli již potřetí a opět jsme nadšení, jídlo je skvělé a vyšlo i počasí,“ ocenili atmosféru festivalu manželé Lukáš a Martina z Uherského Hradiště.

„Letošní téma festivalu se krásně promítlo do doprovodných aktivit. Měli jsme soutěže v loupání ořechů i odhad váhy ořechů v košíku. Někteří prodejci téma využili a kromě svého sortimentu nabízeli i jeho ořechové a medové varianty,“ přiblížila Veronika Friedlová z Regionu Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.

Tematickými surovinami letošního ročníku byly ořechy a med, jejich zpracování do sladkých, slaných i tekutých dobrot. Na své si přišli i milovníci dalších slaných i sladkých jídel, vína od místních vinařů, čepovalo se ale i pivo ze dvou slováckých pivovarů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.