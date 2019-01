Úroda švestek neboli trnek, jak jim lidé na Slovácku říkají, ale také durancií byla v loňském roce opravdu nebývalá. Ačkoliv většina pálenic jede ještě na plné obrátky, ta nedakonická skončila přeměnu ovocných kvasů v pálenky koncem prvního lednového týdne.

Svoji aktivitu ale projevuje nedakonický spolek Přátelé Slovácké Pálenky (PSP) a jako první v regionu Slovácka startuje sezonu degustací ovocných destilátů, které porotce očarují.

Nebyli jste o předposlední lednové sobotě na II. ročníku znovuobnoveného koštu slováckých pálenek v Nedakonicích?

Nevadí, nenechejte si jej za rok v lednu ujít a přijděte! Třeba vás vůně zkapalněných vzorků švestek, durancií, meruněk, hrušek a dalšího ovoce také očaruje.

Třeba jako při II. obnoveném koštu 481 slováckých pálenek v kulturním stánku v Nedakonicích i při vyhlašování těch nejlepších destilátů.

Tím se v sobotu večer stává duranciovice ročníku 2017 od nedakonického Stanislava Slováčka, které degustátoři přisoudili 61 bodů.

Jen o půl bodů více než pálence z durancií ročníku 2017 od Petra Adamíka z Nedakonic.

Na třetí příčku se s bodovou ztrátou na šampiona vyhoupla slivovice ročníku 2018 od Josefa Trubačíka z Tupes.

Sálem zazní úderem 18. hodiny fanfára cimbálové muziky Tramín a zve šampiona výstavy Stanislava Slováčka k převzetí té nejhodnotnější ceny.

Plně funkční stolní mechanický model mobilní pálenice 1922, který vyrábí nedakonická společnost Nitara, hlavní sponzor výstavy, mu předává předseda spolku Přátelé Slovácké Pálenky Lubomír Král.

„Máme jako pořadatelé koštu radost z toho, že i ve druhém ročníku výstavy se stává absolutním vítězem občan Nedakonic. Ten před třemi lety ukořistil s duranciovicí ročníku 2015 Staroměstskou flašu a titul šampiona ve Starém Městě a se stejným vzorkem destilátu prvenství v sousedních Kostelanech nad Moravou,“ nechává se slyšet člen spolku a starosta Nedakonic Jaromír Klečka, který má tu čest předat Stanislavu Slováčkovi, zaměstnanci kunovického Letu diplom.

„Ačkoliv v mém sadu pěstují víc než čtvrt století několik desítek durancií, poprvé jsem se destilátem z nich až do roku 2016 na žádné výstavě neprezentoval. Ani ve snu by mě nenapadlo, že by tehdy moje vzorky, které jsem připravoval v jednom dni a z jednoho demižonu, získaly na výstavě v Kostelanech a Starém Městě titul šampiona,“ svěřuje se Stanislav Slováček.

A s duranciovicí, byť o dva roky starší, zabodoval letos i ve své obci. Nemalou zásluhu má na tom jeho žena.

„Manželka s láskou sbírá pouze kvalitní durancie a dává je do beček. Sám bych na to rozhodně nestačil. Navíc umí připravit prvotřídní knedlíky s duranciemi, ale také upéct buchty s duranciovými povidly. Ty nevaříme doma, ale u zahrádkářů v Kunovicích,“ svěřuje se Stanislav Slováček.