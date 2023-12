VIDEO: Světelná show nad Hradištěm! Podívejte se na rozsvícení vánočního stromu

Ve Ski Parku Filipov zasněžují a připraveno k provozu tam má být během několika dnů. Stejná situace panuje ve Ski Parku Osvětimany.

„Zasněžujeme. Otevření a zahájení lyžařské sezóny bude záviset na počasí. Pro aktuální informace sledujte naše sociální sítě či webovky. Zatím máme stále zavřeno,“ vzkazují z Osvětiman.

Skicentrum Bílé Karpaty zatím stále čeká na to, až bude přísun chladného vzduchu do našich končin stabilnější. „Počítáme, že bychom pak mohli otevřít před Vánocemi, až to sněhové podmínky dovolí. Pokud se tak stane, bude to poprvé po dvanácti letech, kdy areál vlastním, co by se před Vánocemi lyžovalo,“ uvedl majitel Skincentra Bílé Karpaty Jaromír Sýkora.

Doposud se nelyžuje ani ve Skiareálu Štrbáň nad Květnou. „Zatím máme málo sněhu, do 15 centimetrů. To se hodí maximálně na běžky. Z Hrabiny na Javořinu snad stopa bude,“ řekl Josef Janovský z Lyžařského oddílu Strání – Květná.