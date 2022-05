Vyprodáno v Uherském Hradišti potvrdily Deníku zaměstnankyně rezervačních hotelových a penzionových portálů. „Na středu máme v Hradišti všude plno. Dva dvoulůžkové pokoje a jeden jednolůžkový je volný v Penzionu Amfík v Popovicích a ve Starém Městě ve Wellnes Hotelu SYNOT máme volné tři dvoulůžkové pokoje,“ řekla v pondělí Deníku Sandra Vrábelová. Za pravdu jí dala Lucie Nedomalová.

Podívejte se: trénink Slovácka narušil maturant Borek. Mám to! hlásil brankář

„Staráme se o 16 ubytovacích zařízení v Uherském Hradišti a plno na středu 18. května máme ve všech, tedy například i v tamních penzionech Modrá Růže či Na Stavidle.

Z norského hlavního města Oslo bude v televizi zápas sledovat obyvatel Uherského Hradiště a český velvyslanec v Norsku Jaroslav Knot.

„Já jsem coby Hradišťan fanouškem fotbalového 1. FC Slovácko od malička, ještě pamatuji, když se hrávalo pod názvem TJ Slovácká Slávia. Našim klukům budu držet palce. Mrzí mě, že se to nehrálo před těmi dvěma týdny, kdy jsem speciálně na ten zápas z Norska přiletěl do Hradiště. Teď už ale kvůli pracovním povinnostem musím fandit na dálku z Norska, ale pevně věřím, že se pohár Slovácku napotřetí už podaří vyhrát. A moc se těším na to, až Míša Kadlec pozvedne pohár nad hlavu,“ řekl Deníku Jaroslav Knot.

Protože byl fotbalový duel vyhodnocen jako rizikový, mají být podle hradišťské policejní mluvčí Mileny Šabatové do bezpečnostního opatření nasazeny tři stovky policistů z řad pořádkové a dopravní policie, psovodi, jízdní policie, kriminalisté či členové antikonfliktního týmu. Do Uherského Hradiště vyrazí i kolegové z Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy či Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Pořádek mají zajišťovat i strážníci Městské policie Uherské Hradiště či pracovníci bezpečnostní agentury a pořadatelské služby.