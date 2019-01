Nivnice, Lopeník, Březová – Dvěma pohřby vyvrcholilo o víkendu smutné sedmidenní období po tragické nehodě při Autogames RallyShow u Lopeníka, při níž v sobotu 10. listopadu zahynuly čtyři dívky.

Posledních rozloučení se účastnily tisíce lidí. Zatímco v pátek 16. listopadu pochovali v Nivnici dvacetiletou Natálií Čaňovou a její kamarádku osmnáctiletou Karolínou Rolincovou, o den později uložili na hřbitově v Březové do společného hrobu sedmiletou Klárku a její osmnáctiletou sestru Beatu Dulínkovy.

V čele pátečního průvodu nesli společnou fotku dvojice kamarádek Natálie a Karolíny a na hřbitově jim zazpíval s kytarou svoji písničku tatínek Natálky Břetislav Čaňo. V Březové se s Klárkou a Beatou uskutečnilo poslední rozloučení napřed v kruhu rodinném. Auto pohřební služby přivezlo zesnulé zprvu před jejich domek na samotě nad Lopeníkem, kde byly rakve asi hodinu položeny vedle sebe na provizorním katafalku. Od 14 hodin se pak v kostele svatých Cyrila a Metoděje konala zádušní mše. Tu sloužil P. Vojtěch Daněk, správce farnosti Březová, kam patří také obyvatelé Lopeníka. Ze své současné farnosti, z Dubu u Olomouce dorazil také populární kněz P. Jan Kornek, který v Březové před časem deset let působil.

Po zhruba hodinové bohoslužbě doprovodilo Klárku a Beatu na jejich poslední cestě více než tisíc smutečních hostů. U hrobu nakonec promluvili spolužáci i starosta Lopeníka Antonín Dulínek, který zmínil sbírku na pomoc rodinám všech obětí Autogames RallyShow, organizovanou pěti obcemi a humanitární organizací Adra. Ke slovu se dostal rovněž bánovský učitel zemřelých děvčat Vlastimil Ondra, který jim, obklopen pěveckým sborem složeným z dětí, zahrál na harmoniku a zazpíval.

Východní Slovácko se zahalilo do smutku v sobotu 10. listopadu po 14. hodině, kdy závodní vůz účastnící se Autogames RallyShow Uherský Brod v Lopeníku usmrtil čtyři dívky ve věku od 7 do 20 let. Dvě byly z Lopeníku, dvě z Nivnice. Další dva lidé skončili se zraněními v nemocnici.





