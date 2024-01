Kde byli nejštědřejší? Výsledky Tříkrálové sbírky ve všech obcích na Slovácku

Deník pro své čtenáře připravil podrobný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2024 v obcích na Uherskohradišťsku. To ale není všechno. Pro srovnání lze u každé obce na dvou seznamech (z Uherskobrodska a Uherskohradišťska) porovnat výsledky Tříkrálové sbírky v letech minulých, a to od roku 2019 až do letoška, včetně covidové éry.