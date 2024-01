„Z celkového počtu uzavřených manželství bylo občanských sňatků 80, církevních pak 15. Vloni uzavřelo manželství ve správním obvodu matričního úřadu Uherské Hradiště 20 cizích státních občanů, konkrétně ze Slovenska, Ukrajiny, Íránské islámské republiky, Peruánské republiky, Tuniské republiky a Rumunska,“ vypočítal Jan Pášma.

Jako každý rok si nejvíce snoubenců řeklo své „ano“ v rozmezí měsíců červen až září.

Kromě obřadní síně Městského úřadu Uherské Hradiště, byly dalšími oblíbenými místy pro svatby Hotel a restaurace Koníček, Sklepy Mařatice, Vinařský dům Mařatice, Skanzen Rochus, Výšina svatého Metoděje, Reduta či Amfík Bukovina v Popovicích. S netradičnímu požadavky snoubenců se úředníci matričního úřadu v Uherském Hradišti vloni nesetkali.

V metropoli Slovácka se v průběhu roku konají také svatby jubilejní. V roce 2023 oslavili dlouholetí manželé dvě jubilejní svatby, obě diamantové (60 let manželství).

Víte, jak se pojmenovávají jubilejní svatby? Zde je několik příkladů:

Zlatá svatba – 50 let (společného života v manželství)

Smaragdová svatba – 55 let

Diamantová svatba – 60 let

Platinová svatba – 70 let