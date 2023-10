Tradičně symbolické ukončení letošní cyklistické sezony v podobě akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska čeká milovníky cyklistiky o první říjnové sobotě 7. října, kteří se vydají do zlatavých vinohradů, sklepních uliček i malebných zákoutí a výhledů do krajiny Slovácka.

Otevření cyklistické sezony na Uherskohradišťsku se letos na jaře účastnilo více než tisíc cyklistů. | Foto: Radovan Chvíla

„Od osmi hodin ráno budou na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti připraveny stánky s občerstvením, takže se snídaní si nedělejte starosti a vychutnejte si ji za ranního slunce pod širým nebem,“ zve Veronika Friedlová z Regionu Slovácko.

Následovat bude společná rozcvička a poté už účastníci společně vyrazí do terénu vyprovázení symbolickým výstřelem starosty města. A kam že se tentokrát vydají?

„Připraveno a pečlivě značeno bude celkem pět tras, z nichž jedna bude pěší. Tentokrát lze pořídit si registraci předem na webu Slovácka a v den akce si jen vyzvednout připravený balíček a od rána si užít atmosféru na Masarykově náměstí,“ prozradila Veronika Friedlová.

VIDEO: Podívejte se, jak vypadalo letošní jarní zahajování cyklosezony:

Zdroj: Pavel Bohun

Z těch cyklistických je to v loňském roce vzniklá stezka Ryzlinku rýnského – Královská. Letošní novinkou na této trase je zastávka v Dolním Němčí, kde se bude v restauraci Rozkvět prezentovat vinařství Víno Staňkovi z Blatnice pod Svatým Antonínkem.

Tato stezka je se svou délkou 53 km a převýšením 320 m vhodná pro fyzicky zdatnější. Hned za ní je s délkou 37,6 km a převýšením 222 m stezka Muškátu moravského, která vede jak jinak než přes Polešovice.

Rybářovy žně v Živé vodě na Modré si nenechalo ujít tisíc dvě stě návštěvníků

O něco kratší a mírnější je pak stezka Rulandského bílého, která míří kolem Baťova kanálu do nejseverněji položené vinařské obce na Slovácku – Kudlovic. Délka této trasy je 36,6 km s převýšením 287 m.

Poslední z cyklotras je pak stezka Po stopách cisterciáků – Velehradská, na které se navíc účastníci něco dozví, neboť projížďka je komentovaná. Tato trasa je zároveň nejméně fyzicky náročná, na 29 km zdoláme převýšení 207 m.

Ideální variantou pro pěší je stezka Sadská. Ta provede městskými částmi Uherského Hradiště v délce 11 km.

Nivnické Mamky-lamky uspořádaly běh pro hospic Antonínek. Vybralo se 112 tisíc

Na všech trasách bude připraveno bezmála 30 vinařských zastávek s občerstvením a doprovodnými programy. Návrat bude na Masarykovo náměstí.

„Zde si účastníci vydechnou, obdrží vzorek vína nebo nealko nápoj, vhodí do košíku slosovatelný lístek do tomboly a pak už si můžou užívat koncertu kapely akuStyk, která to na náměstí rozjede od 15 hodin,“ dodala Veronika Friedlová.

Současně bude na náměstí probíhat malý vinný trh. V 16 hodin se tam pak uskuteční slosování tomboly o zajímavé ceny. A kdo bude ještě chtít pokračovat, může zavítat na večerní program při cimbálové muzice do Mojí vinotéky nebo do vinného sklepa U Lisu.