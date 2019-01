SLOVÁCKO - V období školních výletů jsou žáci nadšeni. Jejich učitelé však jejich radost většinou nesdílí. Obzvlášť pokud se jedná o výlety spojené s noclehem. Mají strach především z toho, že se děti budou opíjet, nebo se jim něco stane. Učitelé ze Slovácka se shodli, že u některých problémových žáků je na výletech dost náročné udržet jejich kázeň.

Začínají školní výlety | Foto: DENÍK/ milan Holakovský

„Důležitou roli hraje především autorita učitele. Pokud si nedokáže sjednat pořádek ani při vyučování, není nejlepší nápad jet se třídou na výlet přes noc,“ domnívá se Michal Kolář, třídní učitel z hradišťského gymnázia.

Ten je nyní se svojí třídou od středy do dnešního dne na výletě v Rožnově pod Radhoštěm. Se svými žáky má zatím pozitivní zkušenosti a věří jim. Zároveň přiznává, že hlídat děti ve dne v noci je vyčerpávající.

To potvrzuje i Petra Menšíková z Obchodní akademie Uherské Hradiště. Tam studenti v prvním a třetím ročníku jezdí na jednodenní výlety, protože v prvním ročníku absolvují lyžařský kurz a ve třetím sportovní pobyt v Itálii nebo Chorvatsku.

Nejžádanější je Chorvatsko

„Tam je to už náročnější. Studenti jsou zvyklí posedávat v hospodách. Na výletech mají však pití alkoholu a kouření přísně zakázáno,“ sdělila Menšíková. Výběr místa výletů je různorodý. Jezdívá se jak do blízkého okolí, jako je zoologická zahrada, přehrada nebo pobyt v kempu, tak i do zahraničí.

„Od nás jedou děti třeba na tři dny na Slovensko. Pokud jsou učitelé ochotni s nimi jet, určitě jim nebráním a snažím se je podporovat,“ podotkl Marek Tvrdoň, ředitel Základní školy U Pálenice v Kunovicích.

Pokud je ve třídě dobrý kolektiv, mohou i děti navrhovat, kam by chtěly jet. Některé třídy preferují výlety do blízkého okolí, kde si užijí sportu a zábavy, jiné láká také cizina.

„Měli jsme od třídní profesorky slíbený výlet do Chorvatska. Záleží však na tom, jaké dostaneme známky na vysvědčení. Pokud bude někdo propadat, nikam nepojedeme,“ vysvětlil Tomáš Bílek, student střední školy ze Starého Města.